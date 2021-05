L’émission Don’t Be Tardy de Kim Zolciak avec ses filles Brielle et Ariana Biermann «  annulée  » par Bravo après huit saisons

Le spectacle de KIM Zolciak, Don’t Be Tardy, avec les filles Brielle et Ariana Biermann a été « annulé » par Bravo après huit saisons.

Kim, 42, Brielle, 24 ans, et Arianna, 19 ans, ne reviendront pas pour une neuvième saison maintenant que le programme a reçu la hache.

Une source proche de la production a déclaré que Bravo avait finalement choisi de ne pas aller de l’avant et de renouveler l’émission de télévision pour une autre saison.

La dernière saison de Don’t Be Tardy a connu un début difficile.

La première de la saison 8 avait été retardée d’environ trois mois en raison de la coronavirus pandémie.

Le réseau câblé a décidé que l’émission de longue date avait globalement » courir sa course,« a ajouté l’initié.

Kim a publié un déclaration sur l’annulation: « La famille Biermann est extrêmement reconnaissante pour leur relation de plus de 13 ans avec Bravo et NBC Universal. Nous apprécions et apprécions grandement le soutien de tous nos fans alors que nous continuons à grandir dans l’industrie du divertissement.

« En période de croissance significative, il y a des étapes qui doivent être stratégiquement prises, mais rassurez-vous, vous verrez très bientôt la famille Biermann sur vos écrans de télévision. »

Kim a conclu: « Prenez un verre de vin et restez à l’écoute. »

Le mois dernier, Brielle a récemment pleuré la perte de son meilleur ami, Ethan McCallister, 28 ans, victime d’un délit de fuite.

le Vraies femmes au foyer d’Atlanta star a plaidé auprès des fans sur les réseaux sociaux pour les aider à trouver le conducteur présumé.

Un porte-parole de la police a déclaré en exclusivité au Sun que le suspect conduisait dans un « Range Rover de couleur sombre. »

Le porte-parole de la police a ajouté: « L’enquête se poursuit en ce moment. »

La déclaration de la police disait: «Les agents sur les lieux ont découvert qu’un homme adulte s’était trouvé sur la chaussée et avait été heurté par un véhicule.

«Le véhicule, un Range Rover de couleur sombre, a quitté les lieux après avoir heurté le piéton.

« Le piéton a été emmené à l’hôpital où il est décédé plus tard des suites de ses blessures. L’Unité d’enquête sur les accidents poursuit l’enquête. »

Après avoir partagé un tas de clichés sincères, Kim a décrit Ethan comme ayant cet « immense sourire magnifique ».

Kim a ajouté qu’elle « veillera à ce que justice soit rendue ».

Dans un long hommage émouvant, Brielle a écrit: « Je ne peux même pas croire que j’écris ceci. Je suis malade, j’ai mal au ventre. Tu es mon bonheur ma joie ma lumière dans ce monde très sombre .. la vie de la fête et l’âme la plus douce que j’ai eu la chance de connaître.

«Tu es mon meilleur ami. Mon cœur. Mon tout. Il n’y aura jamais d’autre toi. Jamais jamais. Tu es venu dans ce monde avec une mission… faire sourire les gens. Je ne riais pas avec toi !!

« Nous n’avons pas passé un week-end à part de l’année !!! Comment suis-je censé aller où que ce soit sans toi? Comment suis-je censé rire, sourire, ALLER A MIAMI OU BOIRE 1942 SANS VOUS !? Dieu, je t’aime, Ethan . Je fais vraiment vraiment. J’ai hâte de vous revoir. «

UNE Page GoFundMe avait été mis en place pour collecter des fonds pour le mémorial d’Ethan.

Avec son objectif d’amasser 100 000 $, la page a déjà gagné plus de 70 000 $ en dons.