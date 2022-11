L’émission dérivée de Squid Game de Netflix mettra en vedette des célébrités luttant contre le public dans une nouvelle tournure cruelle

APRÈS une dure journée à se battre pour sauver la planète, Greta Thunberg a une étrange façon de se détendre – avec des fèves au lard.

Dans l’émission The Russell Howard Hour de Sky Max, l’adolescente activiste déclare : « Quand je naviguais sur l’océan Atlantique (en 2019), je n’avais pas grand-chose à faire, alors je me suis assise là et j’ai mangé un haricot à la fois. Puis c’est devenu un aliment réconfortant.

“Alors quand je suis stressé, je mange des haricots un à la fois.

“Et je fais des chapeaux de grenouille pour se détendre – des chapeaux pour les gens, en forme de grenouilles.”

Mais il est peu probable que les éco-guerriers bloquant les routes et défigurant les peintures en reçoivent un d’elle – car elle pense qu’ils devraient descendre.

Dans l’édition de ce soir de l’émission, elle déclare : « C’est trompeur, car ceux qui mènent vraiment ce combat sont…. . . principalement des communautés autochtones, des personnes vivant dans les zones les plus touchées.

“Il est temps de passer le micro à ceux qui ont des histoires à raconter.”