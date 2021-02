La série dérivée de MRS Brown’s Boys All Round To Mrs Brown fait face à la hache en raison des restrictions relatives aux coronavirus, a-t-on rapporté.

Les patrons seraient confrontés à la difficile décision de mettre fin à la série comique cette année en raison de la difficulté de réserver des invités au milieu de la pandémie en cours.

Une source de l’émission a déclaré que le sort de la série est « en jeu » – et qu’une décision n’a toujours pas été prise malgré qu’elle soit prévue sur nos écrans le mois prochain.

L’initié a expliqué: «Le casting a pu filmer deux spéciaux festifs de Mrs Brown’s Boys l’automne dernier car il y avait moins de restrictions à l’époque et le casting a pu former une bulle.

« Mais il est beaucoup plus difficile de réaliser le chat show avec différents invités à chaque épisode dans le climat actuel. »

Mais les producteurs sont prêts à tout mettre en œuvre, la source ajoutant à la Daily Star: « S’il y a un moyen de diffuser l’émission, alors ils y arriveront. »

La BBC n’a fait aucun commentaire lorsqu’elle a été approchée par The Sun.

Ce n’est que le dernier d’une longue série de revers pour la comédie de la BBC, qui a vu deux stars quitter la série l’année dernière – et ses chiffres d’audience les plus bas depuis une décennie à Noël.

L’émission, diffusée à 22 heures le jour de Noël, a attiré 3,8 millions de téléspectateurs – ce qui est bien moins que les 11 millions qui ont regardé l’émission en 2013.

Le coup est venu juste un jour après que l’acteur Gary Hollywood a annoncé qu’il intentait une action en justice après avoir été radié de la série.

L’homme de 41 ans a allégué qu’il avait été « injustement traité » alors qu’il travaillait comme Dino Doyle dans l’émission de la BBC.

Mme Brown’s Boys fait une blague hilarante sur les coronavirus dans le spécial de Noël

Hébergement de la paperasse pour un tribunal, Gary a affirmé qu’il était payé moins que ses co-stars pour All Round To Mrs Brown’s – et a été exclu d’une spéciale festive après avoir déposé une plainte.

Il a déclaré au Daily Star: «Je sens que je n’ai pas été payé de manière égale et que je n’ai pas reçu d’explication pour les décisions.

«Quand j’ai essayé de le résoudre, rien n’a été fait. J’ai été simplement ignoré. Mais je ne l’accepterai plus. Je ne serai pas traité comme ça. Cela est allé trop loin. Ils ne devraient pas faire ça aux gens. «

Gary a quitté le rôle de Dino l’année dernière, le créateur de l’émission et star Brendan O’Carroll insistant sur le fait qu’ils étaient en bons termes à l’époque.