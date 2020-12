ITV a commandé deux nouvelles séries du road show de Gordon Ramsay avec Gino D’Acampo et Fred Sirex.

Le diffuseur a recruté les copains du chef pour deux nouvelles séries et une émission spéciale de Noël qui l’accompagne, qui seront diffusées au cours des trois prochaines années.

Cela fait suite à la réussite de la deuxième saison, au cours de laquelle le trio a traversé l’Amérique en VR, a attiré une audience moyenne de 6,6 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion en avril.







(Image: ITV)



En plus d’aventures en voyageant dans de nouveaux endroits, le trio échange des plaisanteries amicales et se régalent de spécialités locales – plus l’étranger sera le mieux.

Les nouvelles saisons de Gordon, Gino et Fred: Road Trip comprendront chacune huit épisodes d’une durée de 60 minutes, une augmentation de deux épisodes à partir de la deuxième saison et un spécial de Noël 2021.







(Image: ITV)



Gordon a déclaré la star de Kitchen Nightmares dans un communiqué: « Encore trois ans avec Gino et Fred, vous vous moquez de moi?

« Juste une blague. Qui savait, quand nous sommes partis en Italie à l’été 2018, je trouverais des amis pour la vie à Gino et Fred?

« Nous avons déjà partagé des aventures incroyables, de la nourriture incroyable et de nombreuses catastrophes et farces hilarantes alors que nous avons trébuché sur la route à travers l’Europe, l’Amérique et cet hiver en Laponie, et j’ai vraiment hâte de tout recommencer encore et encore et encore. ! «