L’émission de variétés mathématiques produite par Nancy Scherich constitue un bon divertissement | Aujourd’hui à Elon

Les mathématiques ne doivent pas nécessairement être uniquement du travail et des chiffres, explique Nancy Scherich, professeure adjointe de mathématiques et de statistiques. Cela peut aussi être amusant, théâtral et drôle.

Scherich vient de rentrer des Joint Math Meetings annuels à San Francisco, la plus grande conférence nationale sur les mathématiques, qui a accueilli plus de 5 000 mathématiciens cette année. Pour la conférence, Scherich a produit un spectacle de variétés mathématiques en tant qu’événement de divertissement de sensibilisation mettant en vedette des numéros de danse mathématique, de magie mathématique, de comédie mathématique et bien plus encore. Le spectacle à guichets fermés a été animé par le célèbre mathématicien et humoriste Matt Parker, connu pour sa populaire chaîne YouTube « Stand-up Maths » et son best-seller international n°1 « Humble Pi : When Math Goes Wrong ». dans le monde réel.”

Outre l’apparition de Parker, le spectacle comportait une douzaine d’actes supplémentaires, tous mettant en évidence les mathématiques et interprétés par des mathématiciens professionnels ou des professeurs de mathématiques. Le champion du monde de poésie slam, Harry Baker, a ouvert le spectacle avec son poème primé « A Love Poem of Lonely Primes ». Professeur de mathématiques le jour et prestidigitatrice la nuit, la magicienne Tori Noquez a réalisé son tour de magie original « Can You Beat the Odds », qu’elle a récemment interprété dans l’émission télévisée « Penn & Teller : Fool Us ». La compagnie de danse MoveSpeakSpin, basée en Californie, a interprété trois danses fascinantes sur les mathématiques, dont une preuve dansée du théorème de Pythagore.

Parmi les autres performances, citons le mime mathématique de Tim et Tanya Chartier du Davidson College, l’acapella du Klein Four Group, la danse indienne traditionnelle Bharatanatyam inspirée des mathématiques par la danseuse de renommée mondiale Sahana Balasubramanya et une parodie de groupe de rock de « Flatland California ». Le programme complet du spectacle offre plus de détails.

Le spectacle a eu lieu au magnifique théâtre Alcazar, au centre-ville de San Francisco. La salle de 480 places affichait complet et des dizaines de spectateurs potentiels ont été refoulés à la porte. Le public était un mélange de mathématiciens participant à la conférence et de passionnés de mathématiques locaux, avec plusieurs familles et enfants présents. Ce spectacle unique en son genre a été un grand succès et a laissé le public en ébullition et un peu plus intelligent aussi.

Scherich et son collègue Dan Margalit de l’Université Vanderbilt ont passé un an à planifier et à organiser tous les aspects du spectacle de variétés, de la location du théâtre à la vente de billets Eventbrite, en passant par le recrutement d’artistes. Scherich, généralement connue pour être sur scène et à l’écran avec ses propres spectacles de mathématiques et de danse, a travaillé derrière le rideau en tant que régisseure, utilisant ses années d’expérience en théâtre musical et en danse pour orchestrer le spectacle.

Pour en savoir plus sur la danse mathématique de Scherich et d’autres événements de sensibilisation aux mathématiques, consultez-la Chaîne Youtube et site Web personnel.