L’émission de télévision populaire revient avec une autre saison, le tournage commence

Après être devenu l’une des meilleures émissions de télévision, Shark Tank India est prêt à revenir avec une autre saison. La saison 1, jugée par Ashneer Grover, Aman Gupta, Ghazal Alagh, Vineeta Singh, Anupam Mittal, Peyush Bansal et Namita Thapar a donné une plate-forme à de nombreux entrepreneurs en herbe et a transformé leurs rêves en réalité.

Selon un rapport de Pinkvilla, les créateurs ont décidé de commencer le tournage de la deuxième saison de Shark Tank India qui débutera le 19 août 2022. Les préparatifs sont en cours, il sera déposé dans un studio d’un studio de banlieue à Mumbai. Les créateurs partageront bientôt les détails avec les fans.





Plus tôt, alors qu’il parlait à Pinkvilaa, Anupam Mittal a déclaré: «J’ai toujours été excité pour Shark Tank, et je pense que ça va avoir une longue manche. Alors oui, la saison 2 devrait être pleine de puissance », avait déclaré Anupam. Cependant, il était resté discret sur sa participation à la prochaine saison de l’émission.

Lorsqu’on lui a demandé s’il jugerait la saison 2, il a déclaré: «yeh abhi tak pata nahin mujhe. Cela dépend de beaucoup de choses. J’espère que je le ferai, sinon tu sais maza hi nahin bachega show mein.

Récemment, une vidéo d’Ashneer Grover de Shark Tank India participant à un kirtan au temple ISKCON de Vrindavan est devenue virale. L’homme d’affaires a avoué que l’homme dans la vidéo était son sosie alors que les téléspectateurs le regardaient applaudir et danser sur l’hymne sacré sous le choc.





Ashneer a tweeté : “Hey doppelgänger ! Bhai itne labyrinthe se kirtan kar raha hai jitna maza mujhe dhandhe mein aata hai ! Très amusant !!”

Un homme qui ressemble de façon frappante au co-fondateur de BharatPe est vu dans la vidéo vêtu d’une chemise à carreaux jaune et d’un jean noir. Il porte le même genre de lunettes et arbore une coiffure poivre et sel. On peut voir l’homme applaudir avec enthousiasme et bouger sur la musique pendant que la chanson Hare Krishna joue.