L’émission de télévision légendaire You Are What You Eat est en cours de redémarrage – sans Gillian McKeith

Cela fait près de 15 ans que Gillian McKeith est devenue connue sous le nom de Awful Poo Lady pour avoir examiné le contenu des toilettes des personnes à la diète pour les aider à changer de poids.

Et je peux révéler que le format de télé classique You Are What You Eat fait un retour tant attendu.

Mais ce ne sera pas sur Channel 4 ou présenté par Gillian.

On me dit que la légendaire présentatrice de télévision Trisha Goddard, qui fait un grand retour au Royaume-Uni après une décennie aux États-Unis, accueillera le redémarrage.

Il sera diffusé sur Channel 5 plus tard cette année.

Une source a déclaré: «C’est un excellent format et qui a été très bien accueilli à l’époque.

«La société de production, CPL, souhaitait lui insuffler une nouvelle vie, et qui était mieux placé pour le faire que Trisha, qui est si appréciée et respectée des téléspectateurs.

«Ils espèrent qu’elle apportera un nouvel élan à une émission populaire. Et Channel 5 a été ravi de lui offrir, ainsi qu’à la série, un nouveau foyer. »

Trisha a déclaré: «Je suis ravie d’avoir été invité à faire Vous êtes ce que vous mangez. Il y a de nombreuses années, j’ai finalement compris que ce que je mangeais aidait à dicter non seulement ma santé physique, mais surtout ma santé mentale.

«Il y a eu un stress supplémentaire sur nous récemment parce que beaucoup d’entre nous ont été forcés de changer radicalement de routines, et alors que nos vies sociales ont diminué, on ne peut pas toujours en dire autant de notre tour de taille.

« Il n’y a rien de plus édifiant que de trouver comment créer la meilleure version de vous-même. »

Le programme a été un succès dans les années Noughties, en regardant les gens dont les mauvaises habitudes alimentaires menaçaient de les envoyer dans une tombe prématurée.

Il a été diffusé pendant quatre séries jusqu’en 2007 et a vu l’hôte de l’époque Gillian regarder l’effet du régime épouvantable d’un participant sur son corps.

Gillian transformerait alors la façon dont ils mangeaient – et se sentaient – en seulement huit semaines.

La série originale est également devenue connue pour les tactiques de choc utilisées pour convaincre certains de ses plus gros contributeurs de perdre du poids.

Gillian a même fait pleurer une participante, en montrant à la femme une pierre tombale dans son jardin avec son nom dessus – en chocolat.

Je ne pense pas que nous reverrons jamais la télévision comme ça. . .

Nic sur le canapé avec un doc plat

DE Last Tango à Halifax à The Split and Unforgotten, à peine un drame est réalisé sans Nicola Walker dans un rôle principal.

Maintenant, Nicola – qui a eu sa grande pause dans Spooks – joue dans un nouveau drame appelé Annika qui sera diffusé sur Alibi.

Il la verra apparaître en face de Paul McGann. Il joue un thérapeute pour enfants qui aide la fille de son personnage à souffrir d’anxiété.

Il est plutôt malhonnête et, comme on pouvait s’y attendre, les lignes se brouillent et une crise éthique s’ensuit.

Les nombreuses apparitions notables de Paul incluent sa performance unique en tant que Doctor in Doctor Who en 1996 et plus récemment en tant que neurochirurgien professeur John Haskell à Holby City.

J’ai le sentiment qu’il montrera aussi sa manière de chevet dans cette émission.

L’actrice de LINE Of Duty, Vicky McClure, a révélé qu’elle avait dessiné un willy géant sur un cahier de police – et sa co-vedette Martin Compston a failli éclater de rire pendant le tournage quand il l’a ouvert sur la page incriminée.

Elle a déclaré à That Gaby Roslin Podcast, lundi: « C’est tellement stupide et enfantin. » Je ne sais pas – c’est assez drôle.

Nouveau film Canoe Conman sur ITV

Le patron d’ITV, Kevin Lygo, a annoncé une série de nouveaux spectacles à venir en 2021 – y compris un nouveau jeu télévisé du samedi soir, une émission de rencontres et un drame sur l’escroc de canoë John Darwin.

Kate Garraway, animatrice de Good Morning Britain, évoquera également la bataille de Covid-19 menée par son mari, Derek Draper.

J’ai révélé le documentaire unique, intitulé Finding Derek, en octobre dernier.

Le nouveau drame The Thief, His Wife and The Canoe racontera l’histoire réelle de la façon dont John Darwin a simulé sa propre mort pour réclamer son assurance-vie.

En outre, un nouveau jeu télévisé du samedi soir appelé The Void sera diffusé, ainsi qu’une nouvelle émission de rencontres sur ITV2 à l’automne appelée Ready to Mingle.

Kevin, qui est directeur général des médias et du divertissement, a également souligné les principaux événements que la chaîne organiserait en 2021, y compris les championnats d’Europe de football.

Il a déclaré: «Il y a tellement de choses à attendre sur ITV ce printemps et cet été, avec les euros et le retour de Love Island, mais bien plus encore.

Nicky: Mon voyage de drogue parle avec Beatle

Le présentateur de la BBC, Nicky Campbell, a révélé qu’il était autrefois si riche en champignons hallucinogènes qu’il pensait parler à un John Lennon décédé.

Le présentateur de 5 Live et l’hôte de Long Lost Family ont été retrouvés affalés dans la rue par un inconnu lors d’une soirée à l’université.

Il a déclaré à propos de son séjour à Aberdeen: «J’ai commencé le théâtre et les champignons magiques.

«Je suis devenu fasciné par l’expérience extrême des voyages hallucinogènes au centre de l’esprit déconstruit.

«Une combinaison de ‘Red Star Acid’ et de champignons, et le temps serait Daliesque, glissant partout. »

Dans son nouveau livre One Of The Family – Why a Dog Called Maxwell Changed My Life, il a ajouté: «Au cours d’un voyage, dans l’arrière-salle d’un appartement près des quais, je pouvais voir peut-être une douzaine de personnes dans la pénombre. tristesse, dont l’un était presque certainement le frère d’un ami d’un ami commun de la même classe que quelqu’un que nous connaissions.

«Alors que je absorbais les lignes disjointes de Strawberry Fields Forever, les formes de la lumière de lave changeaient et les rideaux – rien à accrocher – s’ouvrant et se fermant, John Lennon, pas mort depuis longtemps, m’a parlé.

