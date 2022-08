L’émission de télévision britannique hilarante que tout le monde doit regarder

Avec le streaming, plus besoin de découvrir une émission le jour de sa sortie. Tomber sur un grand spectacle est tout aussi gratifiant, qu’il date d’un an ou d’une heure. Le nettoyeur est sorti en 2021, mais j’ai toujours l’impression que je devrais chasser les gens dans les rues et leur crier de regarder chaque épisode. C’est si bon.

The Cleaner est une comédie britannique mettant en vedette Greg Davies dans le rôle d’un nettoyeur de scènes de crime dont nous apprenons à peine le nom. (C’est Paul Wickstead, mais il s’appelle “Wicky”.) Wicky est un géant (Davies lui-même mesure 6 pieds 8 pouces, soit un peu plus de 2 mètres) et n’a peur de rien. Il n’a pas peur d’essuyer le sang et la cervelle des tables basses et des comptoirs. Il parle franchement et fort à l’étrange variété de personnes qu’il rencontre quotidiennement.

Wicky ne semble même pas dégoûté par son travail. Il s’arrête dans sa camionnette de travail funky, s’habille d’un énorme costume de matières dangereuses et transporte une gamme de nettoyants et de sprays. Lorsqu’un client curieux pulvérise l’un des nettoyants sur sa main, Wicky lui dit calmement qu’il l’utilise pour faire fondre la chair – avant d’admettre qu’il plaisante. Mais ha, mec, éloigne-toi des produits chimiques de cet homme.

Wicky est une sorte de klutz. Il effondre une étagère de livre, ruinant un livre dédicacé par Dylan Thomas lorsqu’il éclabousse son liquide de nettoyage. (N’allez pas doucement dans ce bon seau d’eau de Javel.) Il est brièvement kidnappé par un meurtrier qui retourne sur les lieux du crime. Il chasse un chat de compagnie qu’il pensait être un chat errant. Davies livre toutes ces scènes avec un mélange parfait de slapstick, de maladresse et de charme incontournable.

The Cleaner n’est pas ce à quoi vous pourriez penser quand vous entendez parler d’un nettoyeur de scènes de crime. Le spectacle ne parle pas de l’horreur de la mort, mais du charismatique et hilarant Wicky, gaffant de maison en maison avec ses sprays de nettoyage et son équipement de protection. Il pourrait presque être releveur de compteurs ou facteur. Le travail sur les lieux du crime n’est qu’un moyen de le mettre dans une situation bizarre différente à chaque épisode.

Mais il connaît ses meurtres.

“Vous n’avez besoin que de cinq coups de couteau”, se plaint-il lors de sa rencontre avec ce tueur de retour (joué par une grande star dont je ne dévoilerai pas le nom ici). “Tout le reste est du showboating.”

Il n’y a pour l’instant qu’une seule saison courte de six épisodes, mais bonne nouvelle ! Le spectacle était récemment renouvelé pour une deuxième saison — plus un spécial de Noël. Um sûr? Ho-ho-homicide ?

“Ce fut un tel plaisir de donner vie à Wicky et à sa carrière sanglante et je suis plus que ravi que nous puissions le refaire”, a déclaré Davies, selon Radio Times. “Tellement ravie que j’ai l’intention de ne pas mentionner à quel point cette combinaison de matières dangereuses transpire sous l’éclairage. Mettez-la comme ça, nous avons dû la brûler. Quoi qu’il en soit, je suis toujours excité, merci BBC.”



Voici le hic en ce qui concerne l’écoute: je suis tombé sur The Cleaner sur BritBox, le service de streaming spécialisé dans les émissions et films britanniques. Oui, vous devez avoir un abonnement BritBox pour regarder. Je ne le trouve sur aucun autre service. Mais BritBox a un essai gratuit de sept jours, puis c’est 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an.

C’est dommage que la portée de BritBox soit si limitée. Je comprends – les gens choisissent entre un million de services de streaming, et quelque chose comme Netflix, Hulu ou Prime Video a bien plus d’options. Mais Britbox n’est pas aussi limité que vous pourriez le penser. Il abrite une excellente gamme de films, de Britcoms et un quantité franchement ridicule de Doctor Who. Et si vous aimez Agatha Christie et la famille royale, des classiques tels que Blackadder, Last of the Summer Wine, Downton Abbey et All Creatures Great and Small, vous êtes au bon endroit.

Si vous avez envie d’essayer les sept jours gratuits, ou même de gagner 7 $ pendant un mois, BritBox en vaut la peine juste pour rencontrer Wicky et vous attaquer à l’humour de nettoyage de scènes de crime.