L’émission de téléréalité emblématique d’ITV ramène DEUX légendes à son retour dans la nouvelle année

JORDAN Davies et David Potts reviennent tous les deux dans la dernière série de la franchise Weekender.

L’émission télévisée à succès sera de retour à l’écran après deux ans – et sera basée à Kavos, en Grèce, pour la toute première fois.

Les légendes de l’émission, qui sont devenues des noms familiers à l’arrière de l’émission, sont prêtes et impatientes de partir.

Jordan, 30 ans, a partagé la nouvelle hier soir – disant aux fans: “NOUS SOMMES DE RETOUR ENFIN Nouveaux représentants, nouvel emplacement, nouveaux drames. Venir à ITV2 le 3 janvierrd.”

Le beau gosse est apparu pour la première fois sur The Magaluf Weekender en 2013, avant de devenir Ibiza Weekender en 2015.

Un David excité a également dit à ses abonnés : « JE SUIS BACKKKK !! Au revoir Ibiza, bonjour Kavos ! Huns êtes-vous prêt pour la nouvelle série de Kavos Weekender !

“Nouvelle destination. Nouveaux représentants. Same El Jefe Mardi 3 janvier 2023, nous ornerons vos écrans. Préparez-vous messieurs #kavosweekender.

David, 29 ans, a rejoint Ibiza Weekender en 2016 et est devenu un succès instantané.

Les deux gars ont eu du succès dans la télé-réalité à l’arrière de l’émission et sont apparus dans de nombreuses autres émissions, notamment Celebrity Big Brother et Celebs Go Dating.

Le déménagement des îles Baléares après sept séries vers le nouvel emplacement est considéré comme une tentative de secouer et de donner un nouveau souffle à la franchise de longue date.

La nouvelle série comprendra dix épisodes de plaisir et d’ébats.

Un communiqué d’ITV taquinant la nouvelle direction a déclaré: “Le programme garantit les hauts et les bas, les romances et les aventures ironiques d’un séjour dans l’un des points chauds de vacances préférés du pays.”

Satmohan Panesar, rédacteur en chef de Factual Entertainment, a ajouté : « Nous avons raté les hauts et les bas de nos représentants et de nos vacanciers – Kavos est la destination idéale pour retourner à la fête.

Dan Adamson, directeur général de la société de production Twofour, à l’origine de la franchise, a déclaré : “Nous sommes incroyablement fiers de la longue série Weekender et ravis de pouvoir faire la fête dans un nouvel endroit alors que nous faisons avancer la marque.”