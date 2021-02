APRÈS avoir été accusé d’abus sexuels par un groupe de femmes, l’émission de télé-réalité VH1 de TI et Tiny a été suspendue.

Les allégations d’inconduite ont commencé lorsque l’ancienne amie des stars, Sabrina Peterson, a affirmé les abus et que «plus de 100» autres victimes présumées ont contacté Sabrina sur les réseaux sociaux.

Le rappeur TI, de son vrai nom Clifford Harris, et sa femme, Tameka «Tiny» Harris, refusé Sabrinales allégations du mois dernier après avoir accusé l’artiste de lui avoir mis un pistolet sur la tête.

Le Sun a révélé plus tôt vendredi qu’un groupe de femmes ayant des plaintes contre le couple se rendrait à New York la semaine prochaine pour rencontrer un avocat. construire un recours collectif contre les étoiles.

Au milieu des allégations, la production sur TI et Tiny: Friends and Family Hustle a été interrompue.

Le tournage de la quatrième saison de la série télé-réalité VH1 a débuté en décembre.

Un porte-parole de MTV Entertainment a déclaré, selon Pierre roulante: «Nous sommes au courant des allégations, et bien qu’elles ne soient pas liées à notre émission, nous avons contacté TI et Tameka Harris, ainsi que des responsables locaux et étatiques.

«Compte tenu de la gravité des allégations, nous avons décidé de suspendre la production afin de recueillir plus d’informations.»

La semaine dernière, un porte-parole de TI et Tiny à profusion a rejeté les demandes de Peterson.

Le représentant a dit Complexe: « M. et Mme Harris veulent être enregistrés et, plus important encore, veulent que le public sache qu’il nie catégoriquement de la manière la plus ferme possible les allégations scandaleusement effroyables faites contre eux par Sabrina Peterson.

« Les Harrise ont des difficultés avec cette femme depuis plus d’une décennie. Ils prennent cette question très au sérieux. »

Après avoir fait ses propres allégations contre le duo, Peterson a affirmé que plus de 100 femmes l’ont contactée avec leurs propres accusations d’inconduite sexuelle envers le couple.

Elle a partagé quelques-unes de ces affirmations à son sujet, certaines d’entre elles affirmant avoir été droguées, forcées à avoir des relations sexuelles et / ou trafiquées par les Harrise.

Peterson a déclaré au Sun qu’elle était « submergée » par la réponse qu’elle a eue depuis qu’elle a allégué que TI l’avait menacée avec une arme à feu en 2009 la semaine dernière.

Elle a ajouté: «J’ai reçu un appel aujourd’hui d’une équipe de documentaires, alors nous allons aller de l’avant et laisser les filles raconter leur histoire comme dans l’émission R. Kelly, pour leur faire une thérapie aussi, afin qu’elles puissent traiter leur douleur. .

«À la fin de cela, cela pourrait être dans les centaines de filles qui sortent, finalement. C’est mauvais. »

Sabrina a déclaré qu’elle était amie avec le couple avant une vilaine bagarre pour l’hospitalisation de Tiny en 2009.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez RAINN (Rape, Abuse, & Incest National Network) au 800-656-HOPE (4673).