L’émission de résultats de Strictly Come Dancing n’est pas diffusée ce soir – et pour une très bonne raison

STRICTEMENT, l’émission de résultats de Come Dancing ne sera pas diffusée ce soir car personne n’est renvoyé chez lui la première semaine.

Les résultats du concours de danse du samedi soir sont généralement révélés le dimanche soir et le seront à partir de la semaine prochaine.

Les juges ne renverront personne à la maison ce soir[/caption]

Hamza Yassin en tête du classement aux côtés de Will Mellor[/caption]

Lors de l’affichage des résultats, les scores des juges lors de la première émission et le vote du public seront combinés 50-50 puis annoncés.

Ensuite, les deux couples avec le plus petit nombre de points à partir d’une combinaison des scores des juges et des résultats du vote entreront dans une danse.

Après qu’ils aient à nouveau exécuté leur danse, les juges décideront quel couple restera dans la compétition.

En cas d’égalité dans la décision des juges, la juge en chef Shirley Ballas a le vote final très important et peut renvoyer le couple malchanceux à la maison.

L’émission d’hier a débuté avec fracas et a vu l’acteur Will Mellor et le présentateur de Wildlife Hamza Yassin se classer en tête du classement.

Samedi a marqué la première soirée de compétition de l’émission populaire, avec 15 couples qui se sont battus pour obtenir le plus de points possible.

Molly Rainford, finaliste de Britain’s Got Talent, et le nouveau professionnel Carlos Gu sont arrivés troisièmes avec un score de 31 pour leur samba énergique.

En revanche, l’ancien capitaine de football anglais Tony Adams et sa partenaire Katya Jones n’ont pas réussi à impressionner avec leur routine.





Katya a créé un Tango sur le thème d’Arsenal, pour Go West par Village People.

L’ancien sportif a commencé la routine assis au sommet d’un canon, en référence à son ancienne équipe – mais les efforts de Tony ont déçu le jury, Craig Revel Horwood décrivant sa performance comme “stompy”.

Tony et Katya ont finalement obtenu un maigre score de 15 sur 40, les plaçant au bas du tableau.

Matt Goss et Nadiya Bychkova étaient avant-derniers avec 20 points, tandis que Kaye Adams et Kai Widdrington n’en ont obtenu que 21.

Tony Adams était en bas du classement[/caption]