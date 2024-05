Pourquoi se réserver pour le mariage quand on pourrait se réserver pour la télé-réalité ?

Hulu lance une nouvelle série de rencontres intitulée « Virgin Island », dans laquelle des « célibataires incroyablement attirants et confiants » qui prétendent n’avoir jamais eu de relations sexuelles cherchent à changer cela.

L’émission vient d’ITV America, les producteurs derrière « Love Island USA » et « Queer Eye », et de Plimsoll Productions (« Shark ! Celebrity Infested Waters », « A Real Bug’s Life »).

Selon Hulu, « Virgin Island » accueillera un groupe de vierges chaudes dans une station balnéaire insulaire, où elles chercheront « celle-là ». Tout au long de la série de 10 épisodes, les candidats auront des rendez-vous et participeront à des activités romantiques alors qu’ils se préparent à renoncer à leurs V-cards. Selon la ligne de connexion, « Alors que les acteurs trouvent des liens sincères et explorent leurs différentes raisons d’attendre, il y aura de nombreux rebondissements inattendus, y compris de nouvelles arrivées et départs, le tout culminant dans une finale dramatique où les relations naissantes sont mises à l’épreuve. »

Les candidatures pour « Îles Vierges » sont Ouvrez maintenant pour les résidents américains âgés de 21 ans et plus. Bien qu’il soit difficile de savoir comment Hulu pourrait confirmer la chasteté de ses candidats au-delà du système d’honneur, l’application en ligne demande aux candidats en herbe : « Êtes-vous vierge ? », « Êtes-vous une personne religieuse ? et « Expliquez pourquoi vous restez vierge », parmi de nombreuses autres questions.

D’après la candidature, il semble que la série sera tournée pendant quatre semaines en dehors des États-Unis, quelque temps avant août 2024.

Les producteurs exécutifs d’ITV America sont David George et Adam Sher. Pour Plimsoll, les producteurs exécutifs sont Grant Mansfield, Karen Plumb et Alan Eyres. Peter Geist sert également d’EP.

« Virgin Island » rejoindra d’autres séries de rencontres sur Hulu, notamment « The Bachelor » et « The Bachelorette » d’ABC, « 90 Day Fiancé » de TLC, « Love Island » et l’original de Hulu « Back in the Groove ».