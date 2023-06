L’émission de rencontres populaire de Channel 4 supprimée – et les fans seront dévastés

Une émission de rencontres sur Popular Channel 4 a été supprimée et les fans seront certainement complètement dévastés.

Five Dates A Week ne reviendra pas au diffuseur commercial après une sélection d’autres émissions.

Canal 4

Five Dates A Week ne reviendra pas pour une troisième série[/caption]

Channel 4 a initialement commandé une deuxième série de l’émission qui s’intitulait à l’origine Five Guys A Week .

Le nouveau nom refléterait le changement de format pour inclure les personnes de toutes les sexualités et de tous les genres.

Mais TVZone rapporte qu’après deux séries à l’antenne, l’émission romantique ne reviendra pas.

Dans le cadre du format, un célibataire inviterait cinq partenaires potentiels à passer une semaine ensemble dans un « chalet d’amour » de rêve, tous en même temps.

Cela donne au cueilleur la possibilité de comparer les différentes dates en même temps.

Pendant le spectacle, le singleton apprendra à connaître les différents partenaires en réduisant les cinq partenaires potentiels.

Un porte-parole de Channel 4 a confirmé au Sun que l’émission n’avait pas été commandée après une deuxième série.

Ils ont déclaré: « La série a été diffusée pour la dernière fois en mai de l’année dernière et aucune série ultérieure n’a été commandée à ce moment-là ».

Cinq dates par semaine est toujours actuellement disponible en streaming sur Channel 4.

Cela survient alors que le réseau a supprimé une série d’émissions qui comprenaient Scared Of The Dark et Four Weddings de Danny Dyer au milieu d’une série de mesures d’économie.

Un porte-parole a déclaré: « Naked Attraction n’a pas été mis hors service et une nouvelle série reviendra sur Channel 4 l’année prochaine.

« Scared of the Dark a connu une première saison célébrée avec d’excellentes performances linéaires et en streaming.

«Channel 4 est en bonne santé – mais comme tous les diffuseurs commerciaux, nous prenons des mesures de précaution – telles que la reformulation de certains contenus et de la production – en réponse à un ralentissement du marché publicitaire.

« La grande majorité de nos émissions n’ont pas été affectées. »

Canal 4

Un porte-parole de Channel 4 a confirmé que l’émission ne serait pas remise en service[/caption]