L’émission de rencontres ITV supprimée après une seule série

IL Y A déjà eu un dumping brutal sur ITV – et Love Island n’a même pas encore commencé.

Je peux révéler que le format de rencontre rival The Singles Table a été supprimé après une seule série.

TVI

Maintenant, ITV a décidé que la meilleure façon de réaliser un autre succès de rencontres est de ramener Winter Love Island[/caption]

L’émission ITVBe, diffusée l’année dernière, rejoint un certain nombre de merveilles d’une saison supprimées après avoir échoué avec le public de Love Island, notamment The Love Trap de Channel 4, Romeo & Duet d’ITV1 et Ready To Mingle sur ITV2.

Une source a déclaré: “La table des célibataires semblait une bonne idée à l’époque et était facile à créer. Mais après mûre réflexion, ITV a décidé de se concentrer sur d’autres émissions.

“Cela prouve que les séries de rencontres doivent être des succès instantanés, sinon elles ne seront probablement pas renouvelées.”

Inspiré du film à succès Wedding Crashers, mettant en vedette Vince Vaughn et Owen Wilson, The Singles Table a suivi quatre femmes célibataires à la recherche de l’amour en assistant aux mariages de six inconnus pour rencontrer des célibataires éligibles.

Certains des concurrents masculins ont été réintroduits dans des épisodes ultérieurs pour créer plus de drame, mais évidemment pas assez au goût d’ITV.

Derniers clins d’œil au numéro de verre John

Seuls les fans de Fools And Horses ont levé leur verre à la mémoire de la star décédée de la série, John Challis.

L’acteur très apprécié, qui jouait le concessionnaire automobile Boycie, est décédé en septembre 2021 et une nouvelle pierre tombale a récemment été érigée sur sa tombe dans le Shropshire.

Rex

Depuis, les fans y ont laissé des cadeaux originaux, y compris la boisson préférée de son personnage – un verre de cognac – et même un paquet de gâteaux Jaffa, un clin d’œil aux luttes de Boycie pour mettre sa femme Marlene enceinte.

Une source a déclaré: «Certains ont parcouru des centaines de kilomètres pour rendre hommage. Et ils pensent que laisser ces cadeaux personnels ferait rire John. C’est beau à voir et sa veuve Carol en a été humiliée.

La tombe de John porte “Je suis ici” – une phrase prononcée par Boycie lors d’une scène de séance dans un épisode de 1989.

Hugh touché par une bagarre au col

HUGH Bonneville a eu une confrontation hilarante avec le personnel de sécurité de la BBC lorsqu’il filmait W1A – parce qu’il avait un faux laissez-passer.

Dans son nouveau livre, Playing Under The Piano, Hugh, qui jouait Ian Fletcher dans la série, déclare : « J’ai demandé à un commissionnaire de me laisser passer.

Pennsylvanie

Hugh a eu une confrontation hilarante avec le personnel de sécurité de la BBC lors du tournage de W1A[/caption]

« Vous devrez utiliser votre laissez-passer. » “Je n’ai pas de laissez-passer.”

« Eh bien, qu’est-ce que tu as autour du cou, alors ? » “C’est un accessoire.”

« Il y a votre photo dessus. “Oui, c’est moi sur la photo.” ‘Dit Ian Fletcher.’ “Mais ce n’est pas moi.”

“Vous avez un laissez-passer avec votre photo mais le nom de quelqu’un d’autre?”

« ‘Vous devrez vous enregistrer là-bas, s’il vous plaît, monsieur’, dit-il en désignant la réception. “Je veux dire, vous pourriez être n’importe qui, M. Fletcher.”

Maya a reçu 3 millions de livres sterling

MAYA Jama est déjà la vraie gagnante de Love Island, avec des millions en banque avant même de se pavaner dans la villa.

Les comptes de la société du nouvel hôte, MIJ Entertainment Ltd, révèlent qu’elle a gagné 2,86 millions de livres sterling au cours des deux dernières années, en plus des 1,74 million de livres sterling qu’elle possédait déjà.

Getty

Les comptes de la société du nouvel hôte MIJ Entertainment Ltd révèlent que Maya a gagné 2,86 millions de livres sterling au cours des deux dernières années[/caption]

L’un des plus gros revenus de Maya a été sa gamme de cosmétiques, MIJ, qui compte près de 130 000 £ d’actifs.

Une source a déclaré: “Maya est la présentatrice la plus recherchée à la télé en ce moment – ​​et lorsque son rôle dans Love Island entrera en vigueur, ses revenus augmenteront probablement encore plus.”