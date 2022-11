L’émission de rage des téléspectateurs de Come Dine With Me a « fait son temps » alors qu’ils bombardent Channel 4 de plaintes

COME Dine With les téléspectateurs ont fait rage avant même que le dernier épisode ne commence à être diffusé.

Les fans de Livid se sont rendus sur Twitter après avoir regardé un récent épisode de l’émission de téléréalité culinaire de Channel 4 affirmant que l’émission n’était plus ce qu’elle était.

De nombreux téléspectateurs ont estimé que la série originale était plus divertissante, et la nouvelle série a “fait son temps” et “s’est décuplé”.

S’adressant à Twitter, les téléspectateurs ont partagé leurs plaintes concernant le programme.

Un téléspectateur déçu a déclaré: «Souvenez-vous il y a des années, quand un bon cuisinier s’est fait remarquer parce qu’il a fait venir l’homme qui fournissait son vin et se vantait de ses célèbres clients. Il a obtenu des points déduits pour être un showoff. Ces jours me manquent. #viens diner avec moi“

Un autre téléspectateur peu impressionné a écrit: «Désolé d’être un vieux sac pleurnichard, mais ce spectacle a vraiment fait son temps. Oui, avant de me faire attaquer, je sais que je ne dois pas le regarder, je choisis bêtement de le faire. C’est décuplé ce qui est vraiment dommage car c’était un très bon spectacle #viens diner avec moi.”

Un troisième téléspectateur a convenu: “Entièrement d’accord. Je ne veux pas que les gens disent qu’ils n’ont jamais cuisiné cela auparavant, ou qu’un déguisement ou une compétition tacite soit le « personnage ».

Cela vient après que les fans de Come Dine with Me n’aient pas été satisfaits d’un concurrent lors du dernier dîner de l’épisode de la semaine dernière.

Le programme Channel 4 était à Manchester pour le dîner d’ouverture de la semaine où c’était le poissonnier Hayley qui a accueilli le groupe pour la première fois lors de sa soirée sous-marine à thème nautique.

Au cours des derniers mois, le diffuseur a reçu de nombreuses plaintes concernant l’émission.

Les fans se rendant sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs frustrations sur la série.

Mais malgré les plaintes, avec un mélange de cuisine et de plaisanteries à table – Come Dine With Me est toujours l’une des émissions les plus populaires de Channel 4.

Les téléspectateurs ont dit qu'ils n'aimaient pas le thème des déguisements et les gens ont dit qu'ils n'avaient jamais cuisiné de plat auparavant