L’émission de quiz préférée des fans d’ITV obtient une version dérivée des célébrités – avec l’hôte vedette de la BBC

SITTING on a Fortune est sur le point de décrocher une série dérivée de célébrités.

L’émission de quiz ITV, animée par la star de la BBC Gary Lineker, a été un énorme succès auprès des fans depuis son lancement en 2021.

TVI

La série Sitting on a Fortune de Gary Lineker revient avec une deuxième série ce mois-ci[/caption] Marcheurs

Gary a lancé Walkers Sandwich Shops au milieu de son programme télévisé chargé[/caption] Marcheurs

Le présentateur du match du jour est le visage des marcheurs depuis 29 ans[/caption]

Maintenant, après une émission spéciale de Noël réussie, Gary dit que les dirigeants d’ITV sont en pourparlers sur le lancement d’une série all-star.

Chris Kamara, Sam Quek, Joe Pasquale, Nina Wadia, Colson Smith et le révérend Kate Bottley ont tous joué le jeu à haute pression dans le but de gagner 100 000 £ pour une œuvre caritative en décembre 2021.

Suite à son succès, Gary dit que d’autres éditions étoilées pourraient désormais être sur les cartes.

Il a déclaré au Sun : « C’est une possibilité pour nous de faire une série complète avec des célébrités.

« Je pense que l’argent doit aller à une association caritative… Je ne pense pas que les célébrités puissent s’en tirer avec celle-là ! »

Gary n’a cependant pas osé essayer son jeu télévisé lui-même – et plaisante: « Personne ne pourrait me remplacer en tant qu’hôte, donc je n’y ai jamais joué moi-même. »

Il a ajouté: «La vérité est que je suis nul aux jeux et aux quiz.

« La réponse est toujours sur le bout de ma langue. Je ne me souviens jamais des noms !

« Je suis vraiment content de la façon dont le spectacle a été reçu. Les chiffres sont bons et les retours sont excellents.

« C’est unique pour moi de faire ce genre de spectacle. J’adore le faire. C’est un sentiment formidable de changer la vie de quelqu’un.

« Souvent, les candidats veulent juste aider quelqu’un de leur famille avec l’argent.

« J’espère que nous pourrons faire beaucoup de séries et donner beaucoup d’argent à beaucoup de gens.

« J’aime vraiment ça parce que c’est une compétence totalement différente de toutes les autres choses que j’ai faites. Vous pouvez rire avec, c’est très amusant. Les gens sont vraiment adorables. »

Gary a été occupé à lancer Marchands Sandwicheries dans le cadre de son partenariat de 29 ans avec la marque de snacks.

Gary a dévoilé le partenariat de Walkers avec une sélection de sandwicheries britanniques à travers le pays au magasin Max’s Sandwich à Londres avant son lancement aujourd’hui (12 juin).

Le menu hallucinant #CrispIN Les créations de sandwichs seront dans des magasins à travers le Royaume-Uni, à Brighton, Glasgow, Liverpool, Londres, Newcastle, Norwich et Reading, pendant une semaine seulement.

Walkers a également publié les recettes pour que les amateurs de sandwichs croustillants puissent créer les leurs.

Philippa Pennington de Walkers a déclaré : « Nous pensons qu’un sac de Walkers rend votre sandwich du midi encore plus agréable, mais il est très clair pour nous que les gens se demandent très fortement si les chips doivent ou non être consommées dans leur sandwich ou en accompagnement.

« L’année dernière, les habitants de Sandwich ont élu « Crisp In » comme combinaison gagnante, mais cette année, nous élargissons le débat pour présenter le large éventail de combinaisons de chips et de sandwichs – des chips Walkers classiques aux Wotsits et Monster Munch !

«Avec les sandwicheries Walkers situées à travers le Royaume-Uni, nous appelons les gens à se rendre dans leur magasin le plus proche, à goûter les sandwichs et à s’exprimer en ligne en partageant leur combinaison préférée du menu ou leurs chips préférées à déguster dans un sandwich – que ce soit c’est Wotsits, Monster Munch, Quavers ou les marcheurs classiques ! »

Marcheurs

Max Hailey, propriétaire de Max’s Sandwich Shop, avec Gary lors du lancement[/caption] Marcheurs

Trouvez la sandwicherie Walkers la plus proche[/caption]