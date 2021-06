L’émission de la fête des pères présentera des histoires personnelles sur la paternité

Mario Bonds a transformé la tragédie en triomphe.

Bonds, qui a souffert de cécité à l’âge de 10 ans, a surmonté les abus, la pauvreté, l’itinérance et l’abandon pendant l’enfance.

Et il a travaillé sans relâche pour battre les probabilités.

« Beaucoup ont vécu l’histoire universelle du désir d’appartenir à quelqu’un – d’avoir de la famille ou de faire l’expérience d’un amour parental inconditionnel. Avec l’adoption de quatre garçons, j’ai eu l’opportunité d’avoir le plus grand impact à ce jour », a déclaré Bonds, acteur, chanteur, auteur-compositeur et conférencier professionnel de 33 ans.

« Alors que mon histoire m’a emmené à Hollywood et vice-versa, ma plus grande réussite a été l’adoption de quatre garçons qui, malgré ma cécité, pensent toujours que je suis ‘Super Mario’. »

Bonds, qui vit à Washington, DC, fait partie des cinq Américains partageant des histoires personnelles sur la paternité lors de l’émission de contes virtuels du Storytellers Project à 16 h HP/19 h HE le 15 juin.

Inscrivez-vous à l’avance pour recevoir un rappel sur https://www.storytellersproject.com/all-events. L’émission peut être visionnée sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou le site Web du Storytellers Project.

Les obligations seront rejointes par :

Phyllis E. Brodsky, 60 ans, de Tucson, Arizona.

Benjamin Tracy Minish, 65 ans, de Houston, Texas.

Howard Lieberman, 71 ans, de Stillwater, Minnesota.

Minish, un ingénieur aveugle de la NASA, racontera l’histoire de son fils devenu paralysé du côté droit, de la poitrine vers le bas, après un accident de plongée sous-marine au large des côtes africaines et comment leur relation a changé après la tragédie.

Minish a déclaré qu’il avait un plan pour sauver son fils, mais s’est retrouvé à s’appuyer sur la foi et la force de son fils alors qu’ils rentraient ensemble chez eux.

« Nous devons tous donner plus, servir plus, vivre plus et aimer plus, et l’échec n’est pas une option », a-t-il déclaré.

Brodsky partagera une histoire sur le fait de grandir en pensant qu’elle ne ressemblait à personne dans sa famille et en demandant à ses parents si elle avait été adoptée. À 36 ans, elle a appris la vérité.

« J’ai découvert que mon père n’était pas mon père biologique. J’ai passé les 20 années suivantes à chercher cet homme, non pas parce que j’avais envie d’un père, mais parce que j’avais envie de la vérité », a-t-elle déclaré. « Cette histoire parle de la route venteuse et cahoteuse loin des secrets de famille. »

Lieberman, artiste de performance et poète, partagera son histoire de grandir en tant qu’orphelin et de vivre dans la rue sans aucun modèle adulte dans sa vie et, malgré tout, d’apprendre à devenir un mari, un père et un grand-père dévoué.

«Je veux que les auditeurs ressentent la douleur et la joie que j’ai vécues et apprennent que les personnes qu’ils évitent souvent – ​​sans-abri, ivres ou défoncés, bruyants – sont des humains comme eux et repartent avec une meilleure compréhension de ce que signifie être empathique. «

Cette soirée de contes virtuels fait partie de la saison de contes 2021 du Storytellers Project, qui comprend 43 émissions nationales et régionales. La série présente des histoires de partout aux États-Unis racontées par des personnes coachées par des journalistes du réseau USA TODAY et des experts professionnels de la narration.

