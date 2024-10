L’émission de football interne Texas A&M « The Pulse » publie un nouvel épisode avant le match LSU

L’émission de football interne de Texas A&M, « The Pulse », vient de publier son septième épisode de la saison 2024. L’émission diffuse un nouvel épisode chaque semaine pendant la saison de football universitaire, donnant un aperçu des coulisses des Aggies.

Chaque épisode de « The Pulse » a tendance à couvrir ce qui s’est passé avec A&M au cours de la semaine précédente. Samedi dernier, les Aggies ont prolongé leur séquence de victoires à six matchs avec une victoire sur la route 34-24 contre État du Mississippi au stade Davis Wade.

Dans ce match, les Bulldogs étaient des outsiders de 21 points, mais sont restés serrés jusqu’à la fin. Quart-arrière A&M Conner Weigman a connu des hauts et des bas, complétant 15 des 25 passes pour 217 verges et un touché avec deux interceptions. Revenir en courant Le’Veon Moss (17 courses pour 65 yards et deux touchdowns) et receveur large Jabré Barbier (six réceptions pour 92 verges) ont mené A&M respectivement en course et en réception.

L’État du Mississippi a terminé avec 367 verges (242 passes et 125 au sol). Le quarterback des Bulldogs, véritable recrue Michael Van Buren Jr.a complété 22 des 41 passes pour 242 verges et trois touchés avec une interception. Son seul choix est allé au secondeur Aggie Scooby-Williams.

Le n°14 A&M (6-1, 4-0 SEC) affrontera ensuite le n°8 LSU (6-1, 3-0) à domicile samedi, à partir de 18h30 à Kyle Field (TV : ABC).

Cet épisode de « The Pulse » – intitulé « Effort & Strain » – peut être vu dans son intégralité ci-dessous. Le prochain épisode devrait sortir à la même heure mercredi prochain.