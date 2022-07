L’émission de fin de soirée de Samantha Bee annulée au TBS après sept saisons

Le talk-show de fin de soirée de Samantha Bee, originaire de Toronto, a été annulé par le SCT.

Bee a tweeté ça Frontale complète avec Samantha Bee ne reviendra pas à la station appartenant à Warner Bros. Discovery cet automne.

L’émission, diffusée sur CTV Comedy Channel au Canada, a commencé sa série de sept saisons en 2016.

Bee a été nominée pour 18 Emmy Awards, dont un clin d’œil dans la catégorie exceptionnelle des séries non romanesques ou de téléréalité de courte durée cette année pour Full Frontal avec Samantha Bee présente : Il était une fois tard dans la nuit.

Après 7 saisons, Full Frontal avec Samantha Bee ne reviendra pas sur TBS cet automne. Nous sommes tellement reconnaissants pour notre public fidèle, notre équipe incroyable, et que nous avons pu ennuyer les bonnes personnes chaque semaine – qu’il n’y avait pas de lutte ou de baseball ou un épisode très spécial de Big Bang. —@FullFrontalSamB

Elle a remporté un prix d’écriture exceptionnel pour une émission spéciale de variétés en 2017 pour Full Frontal With Samantha Bee Presents Not The White House Correspondents’ Dinner.

Les porte-parole de TBS et de la société de production de l’émission, Jax Media, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.