L’émission de cuisine bien-aimée de la BBC revient sur les écrans l’année prochaine avec un tout nouveau juge

Une émission de cuisine bien-aimée de la BBC revient l’année prochaine – mais avec un nouveau juge.

Young Masterchef a diffusé sa première série plus tôt cette année et a vu Keziah Whittaker battre 14 autres aspirants chefs au titre.

Une émission de cuisine bien-aimée de la BBC revient l'année prochaine – mais avec un nouveau juge

Big Has rejoindra Poppy O'Toole pour juger les jeunes chefs

Maintenant, la BBC a confirmé que la série reviendrait pour une seconde aide suivant année.

Cependant, le chef et juge Kerth Gumbs ne reviendra pas aux côtés de Poppy O’Toole, et Big Has prendra sa place.

Big Has est un chef, présentateur culinaire, YouTuber et auteur à succès et est apparu pour la première fois dans la série en tant que juge invité.

Big Has a déclaré: «Je ne peux pas vraiment croire que je vais être un véritable juge MasterChef.

« J’ai eu tellement de respect pour MasterChef au fil des ans et pour faire partie de la télévision alimentaire histoire m’épate. Je ne le croirai peut-être pas avant de passer devant les caméras avec Poppy.

“Apercevoir les talents culinaires les plus frais et goûter des plats incroyables est un rêve et j’ai hâte de découvrir tous les incroyables gourmets qui se cachent à la vue de tous !”

Poppy a ajouté : « Je suis ravie que Big Has soit à bord pour la prochaine série – j’adore regarder ses créations depuis des années et je lui ai dit qu’il avait besoin de faire un barbecue pour déjeuner un jour sur le plateau !

« Travailler avec lui l’année dernière sur Young MasterChef a été inspirant et c’est génial d’être de retour dans le studio MasterChef avec lui pour accueillir la prochaine génération de talents culinaires. »

Big Has est né et a grandi à Edmonton et a obtenu son diplôme du programme de formation Fifteen de Jamie Oliver en 2011.

Il a ensuite passé une décennie à cuisiner dans des cuisines haut de gamme partout à Londres jusqu’au Covid-19 pandémieà quel point il a lancé son très populaire Youtube channel Sunday Sessions – créant de délicieux plats du monde entier dans son jardin.

Big Has est également l’auteur à succès de HOME et apparaît régulièrement en tant que chef et talent culinaire dans les médias.

Le jeune MasterChef défie les nouveaux talents culinaires émergents issus de la révolution alimentaire britannique, âgés de 18 à 25 ans.

Les espoirs entreprennent des tâches culinaires de plus en plus difficiles et exaltantes pour prouver qu’ils sont la prochaine sensation gastronomique et réclamer le trophée tant convoité.

Les juges sont rejoints par des invités gourmands passionnants tout au long de la série.

Bbc

Le juge de la première série, Kerth Gumbs, a dû quitter la série en raison de ses autres engagements professionnels

La deuxième série de Young Masterchef sera diffusée l’année prochaine, tandis que la première série est maintenant disponible sur BBC iPlayer.