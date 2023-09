L’émission de Channel 5 avec un animateur populaire « de retour pour une deuxième série »

Une émission de CHANNEL 5 avec un animateur populaire devrait revenir pour une deuxième série.

Puzzling a atterri sur la chaîne plus tôt cette année avec Lucy Worsley OBE comme animatrice.

Une émission de Channel 5 avec un animateur populaire devrait revenir pour une deuxième série

Puzzling a atterri sur la chaîne plus tôt cette année avec Lucy Worsley OBE comme animatrice

Lucy pire photographiée sur le tournage de Puzzling

L’émission, qui a duré un total de 13 épisodes, le dernier épisode étant diffusé la semaine dernière.

Alors que les fans espèrent une autre série du programme, les candidatures ont été ouvertes par les producteurs.

Cependant, les espoirs les plus intelligents sont informés qu’ils s’inscrivent pour une deuxième série « potentielle ».

Le Sun comprend que l’émission n’a pas encore été remise en service et des discussions entre Channel 5 et la société de production sont en cours.

Il voit les capacités de résolution de problèmes des candidats mises à l’épreuve alors qu’ils se battent pour être salués comme le casse-tête ultime de Grande-Bretagne.

Au début de chaque épisode, six inconnus super intelligents sont répartis en deux équipes de trois.

Les deux équipes tentent d’accumuler le plus de points grâce à leurs pouvoirs de déduction déroutants.

Chaque zone de l’esprit du joueur est testée au cours de cinq tours déroutants : In Other Words (langage), Pressure Points (calcul), Rule Breakers (pensée latérale), Picture This (intelligence visuelle) et Memory Bank (mémoire).

Parlant précédemment du jeu télévisé, Lucy a déclaré : « Je suis ravie de jouer le rôle de maîtresse des énigmes dans ce tout nouveau quiz télévisé.

« J’ai passé la majeure partie de ma carrière à trouver des réponses à des questions historiques, donc poser ces questions va être une nouvelle aventure passionnante pour moi, j’ai hâte de me lancer dans des énigmes ! »

Puzzling est disponible dès maintenant sur My5.

Alors que les fans espèrent une autre série du programme, les candidatures ont été ouvertes par les producteurs