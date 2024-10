L’émission d’animation à rôle critique The Legend of Vox Machina est disponible gratuitement sur YouTube avant la saison 3

Les deux premières saisons de l’émission d’animation Critical Role The Legend of Vox Machina ont été mises à disposition gratuitement sur YouTube avant la première de la saison 3 le 3 octobre sur Prime Video.

Amazon a mis en ligne les 24 épisodes de The Legend of Vox Machina, 12 de la saison 1 et 12 de la saison 2, sur son Prime Video YouTube chaîne, marquant leur première sortie en dehors de son propre service de streaming.

Le service de streaming espère sans aucun doute que les téléspectateurs découvriront gratuitement les deux premières saisons avant de souscrire à son abonnement payant pour regarder la saison 3.

Légende du rôle critique du teaser de Vox Machina

The Legend of Vox Machina est une adaptation de la campagne originale Critical Role, une série YouTube elle-même qui a vu un groupe d’acteurs célèbres jouer ensemble à Dungeons & Dragons sous l’apparence du maître du donjon Matthew Mercer.

La série n’a fait que gagner en popularité au fil des ans et est désormais profondément ancrée dans la campagne 3, conduisant à une myriade de retombées et d’adaptations comme la série animée The Legend of Vox Machina.

La saison 3 verra le groupe visiter Dis, la deuxième couche des Neuf Enfers, alors qu’ils cherchent à gagner du pouvoir et à vaincre les seigneurs dragons qui détruisent le monde. Dans notre critique 9/10 de la première de la saison 1, IGN a déclaré : « La première en trois épisodes de The Legend of Vox Machina offre une quantité parfaite d’absurdité et de cœur. »

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant d’IGN. Il parlera de The Witcher toute la journée.