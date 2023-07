L’émission d’Andrew Neil est la dernière victime des coupures de Channel 4

L’émission politique d’Andrew Neil du dimanche soir est devenue la dernière victime des coupures sur Channel 4

Le diffuseur vétéran est passé à la chaîne l’année dernière après son départ de GB News et a reçu des applaudissements pour son émission hebdomadaire éponyme d’une demi-heure le dimanche soir.

Cependant, le Guardian a appris que l’émission ne reviendra pas cette année et Neil et le diffuseur n’ont pas encore décidé si elle sera de retour en 2024.

Il y a eu jusqu’à présent trois séries de The Andrew Neil Show, commençant en mai de l’année dernière et se terminant en avril.

Channel 4 a récemment supprimé ou suspendu un certain nombre d’émissions en raison d’une baisse de la publicité, sur laquelle elle s’appuie pour générer de l’argent pour commander des émissions.

Les victimes incluent un redémarrage de la série télé-réalité Four Weddings, l’émission de coiffure The Big Blowout et Rescue: Extreme Medics. Channel 4 a également retardé d’autres programmes afin d’économiser de l’argent, comme une série de jour prévue de l’émission spéciale festive unique de Kirstie Allsopp, Kirstie’s Handmade Christmas .

Cependant, avec les élections générales qui se profilent l’année prochaine, la perte d’un si grand nom politique que celui de Neil sera un coup dur pour les téléspectateurs, bien que les politiciens puissent être soulagés de ne pas avoir à faire face à ses interviews tenaces.

Neil a rejoint Channel 4 en 2022 après avoir quitté ses fonctions de président et d’animateur d’une émission aux heures de grande écoute sur GB News l’année précédente au milieu de divergences d’opinion sur la direction de la chaîne.

Il était le visage de GB News lors de son lancement, mais a déclaré par la suite qu’il avait failli tomber en panne alors qu’il était à la station, en disant: « Cela m’aurait tué de continuer. »

Il est parti après avoir présenté seulement huit émissions, apparemment en raison de ses préoccupations concernant les problèmes techniques et la position éditoriale du réseau.

Lorsqu’il a rejoint Channel 4, Neil s’est dit « honoré et ravi » d’assumer ce nouveau rôle, expliquant que « dimanche soir est un moment charnière de la semaine politique – nous pouvons balayer ce qui s’est passé la semaine précédente, éponger ce qui est été dans les journaux et les talk-shows du dimanche et se projeter dans la semaine à venir.

Avant GB News, Neil a animé This Week de la BBC et d’autres programmes électoraux et politiques et a également été rédacteur en chef du Sunday Times. Il reste une personnalité politique clé en tant que président et rédacteur en chef de Press Holdings Media Group, l’éditeur du Spectator et d’autres titres.

L’agent de Neil, Jonathan Shalit – président de l’agence InterTalent – a déclaré: « Andrew Neil Show de Channel 4 ne reviendra pas cette année … bien qu’Andrew et Channel 4 n’aient pas encore décidé s’il reviendra l’année prochaine. »

Channel 4 et les producteurs de Neil, ITN, espèrent que sa fortune aura rebondi d’ici là. D’autres diffuseurs commerciaux britanniques tels que Channel 5 et ITV ont également été touchés par le ralentissement de la publicité, qui est en partie dû à l’inflation et à la crise du coût de la vie alors que les annonceurs se serrent la ceinture.

Les dirigeants de Channel 4, qui a récemment été sauvé de la privatisation, ont reporté la prise de primes d’une valeur de centaines de milliers de livres dans le but de lutter contre ses contraintes financières. Il a également abandonné une augmentation de salaire prévue après la colère des producteurs de télévision touchés par les réductions du diffuseur dans la réalisation de programmes.

Channel 4 a été approché pour commentaires.