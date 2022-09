DON Lemon est un journaliste chevronné et a été présentateur et correspondant de CNN pendant 16 ans.

CNN a annoncé que l’ancre de longue date passera à une nouvelle émission aux heures de grande écoute.

Don Citron Crédit : Getty

Qui est Don Lemon ?

Don Lemon est un présentateur à succès sur CNN depuis 2006, mais avant cela, il a travaillé pour de nombreux organes de presse et a écrit plusieurs livres à succès.

Au cours de sa carrière, Lemon a couvert la mort d’Oussama Ben Laden, les fusillades du Colorado Theatre et de l’école primaire de Sandy Hook, l’attentat à la bombe du marathon de Boston, le procès de George Zimmerman et d’innombrables autres nouvelles de dernière minute.

Il a également ancré la couverture de CNN du tremblement de terre et du tsunami au Japon et a rapporté pour le documentaire Race and Rage: The Beating of Rodney King du média.

Cependant, ses collègues et les téléspectateurs ont été les plus surpris lorsque Lemon lors d’une interview sur CNN avec de jeunes membres d’une église à Atlanta, dont le pasteur a été accusé d’avoir agressé sexuellement des jeunes hommes.

Les membres ont dit à Lemon qu’ils ne croyaient pas que le pasteur, l’évêque Eddie Long de la New Birth Missionary Baptist Church, était coupable parce qu’il ne ressemblait pas à un agresseur ou à un agresseur.

Lemon a rétorqué que les agresseurs sont de toutes formes et tailles, et dans une interview de 2011 avec NPR, Lemon a déclaré: “Et j’ai dit que la raison pour laquelle je sais que c’est parce que j’avais un agresseur quand j’étais enfant.”

Il a déclaré au point de vente que tout le monde sur le plateau était complètement silencieux, ajoutant: “Que quelqu’un qui est présentateur dise cela à la télévision … je n’avais pas réalisé l’impact de cela.”

Son livre à succès, Transparent, a plongé dans son passé, révélant qu’il avait été agressé sexuellement par le fils de l’amie de sa mère.

Il a également utilisé le livre pour partager qu’il est gay, affirmant dans l’interview que le 16 mai 2011, jour de la sortie du livre, a marqué le premier jour de sa vie.

“Je veux partir et faire des voyages. Je veux faire des choses avec mon petit ami. Avant, je m’isolais et travaillais tout le temps. Maintenant, le travail… ce n’est pas aussi important”, avait-il déclaré à l’époque.

Il a poursuivi: “Mes relations sont plus importantes. Je suis plus connecté. Je suis plus heureux. Quoi qu’il arrive avec ma carrière, je vais prospérer quoi qu’il arrive.”

Lemon a publié deux autres livres après Transparent. The Hundred a été publié en 2019 et a révélé à quoi ressemblait Lemon pour toucher le fond à la suite de l’élection présidentielle de 2016.

Lemon a publié This Is the Fire: What I Say to My Friends About Racism en 2021, et il est devenu un best-seller instantané seulement une semaine après sa sortie.

“Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont inspiré pour écrire ce livre”, a déclaré Lemon dans une vidéo posté sur Twitter après que son livre ait été en tête de la liste des best-sellers du New York Times.

“Toutes les personnes qui l’ont acheté, tout le soutien, et surtout les personnes qui ont eu les conversations dont je parle dans ce livre. C’est très, très important.

Un porte-parole de l’éditeur Little, Brown and Company a déclaré à The Wrap: “En tant que seul présentateur noir aux heures de grande écoute aux États-Unis, Lemon et ses monologues quotidiens sur le racisme et l’antiracisme, sur les échecs de l’administration Trump et de tant de nos dirigeants, et sur les défauts systémiques de l’Amérique parlent pour ses millions de fans.

“Maintenant, dans un plaidoyer urgent, profondément personnel et captivant, il nous montre à tous à quel point nos problèmes sont profonds et ce que nous pouvons faire pour commencer à les résoudre.”

Don Lemon a récemment annoncé que CNN Tonight toucherait à sa fin Crédit : Getty Images – Getty

Depuis combien de temps Don Lemon est-il sur CNN ?

Don Lemon travaille pour CNN depuis 2006 et a repris le rôle de présentateur de nouvelles de 22 h 00 HNE en 2014.

Il était auparavant le présentateur de son émission éponyme, CNN Tonight avec Don Lemon pendant les heures de grande écoute en semaine et sert toujours de correspondant pour la programmation CNN / US.

Depuis 2014, Lemon a également co-animé l’émission spéciale du Nouvel An de CNN depuis la Nouvelle-Orléans avec Brooke Baldwin.

Au cours de sa carrière, il a remporté de nombreux prix pour sa couverture journalistique. En 2002, Lemon a remporté le prix Edward R. Murrow pour sa couverture de la capture du tireur d’élite de la région de DC et d’autres prix pour ses reportages sur l’ouragan Katrina.

Lorsque Jeff Zucker a quitté son poste de président de CNN, Chris Licht est intervenu pour apporter d’importants changements au média.

Il a été nommé nouveau directeur général de CNN en mai 2022, et ce mois-là, Lemon a envoyé une note à ses collègues, leur disant que “trop ​​​​de gens ont perdu confiance dans les médias”.

Le New York Post a rapporté que dans la note de service, Lemon a déclaré: «Je pense que nous pouvons être un phare pour regagner cette confiance en étant une organisation qui illustre les meilleures caractéristiques du journalisme: dire sans crainte la vérité au pouvoir, remettre en question le statu quo, remettre en question ‘ penser en groupe et éduquer les téléspectateurs et les lecteurs avec des faits simples et des commentaires perspicaces, tout en respectant toujours les points de vue différents.”

Il a ajouté: “D’abord et avant tout, nous devrions, et nous serons des défenseurs de la vérité.”

Quel est le nouveau spectacle de Don Lemon ?

CNN a annoncé que Lemons dirigerait une nouvelle émission d’information matinale aux côtés de Kaitlan Collins et Poppy Harlow.

Après l’annonce, Lemon a approuvé cette décision et a déclaré dans un communiqué : « Les huit dernières années ont été une aventure incroyable. J’ai eu l’opportunité de travailler avec l’une des meilleures équipes de spectacle du secteur, mais il est temps de faire bouger les choses.”

Il a poursuivi : « Honnêtement, j’ai été bouleversé lorsque Chris Licht m’a demandé de faire cela et je suis honoré par sa confiance en moi.

“Ça va être excitant de relever ce défi avec Poppy et Kaitlan. Je vais travailler avec deux de mes amis les plus chers.

“Réglez vos alarmes les amis, car nous allons nous amuser beaucoup.”

Le nom et la date de diffusion de la nouvelle émission n’ont pas été publiés, mais elle remplacera New Day, qui est l’émission la moins bien classée sur CNN, selon le New York Times.

New Day remplit actuellement le créneau horaire de 6h à 9h HNE, mais sera remplacé plus tard cette année.

“Il n’y a pas de combinaison de talents plus forte que Don, Poppy et Kaitlan pour tenir notre promesse d’un programme d’information matinal qui change la donne”, a déclaré Licht dans un communiqué de presse.

Il a ajouté: «Ils sont chacun particulièrement intelligents, fiables et convaincants; ensemble, ils ont une alchimie rare et palpable.”

Dans une note aux employés, Licht a déclaré: “Nous avons passé beaucoup de temps à rechercher des talents à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du réseau, et à la fin, nous avons déterminé que le meilleur trio était déjà ici à CNN.”