L’émission bien-aimée de Netflix SAVED et reviendra à la télévision six mois seulement après sa suppression

Les abonnés NETFLIX étaient ravis après qu’il ait été révélé qu’un énorme spectacle reviendrait au géant du streaming.

La série inspirée du manga Warrior Nun a récemment été supprimée après deux séries, laissant les fans dévastés.

PA

Les utilisateurs de Netflix célèbrent le retour d’une émission à succès sur le service de streaming[/caption] Netflix

Warrior Nun a été éliminé après seulement deux séries[/caption] �2020 Netflix, Inc.

Le spectacle, mettant en vedette Alba Baptista, reviendra maintenant pour un troisième épisode, cela a été confirmé[/caption]

Cela vient après que le service de streaming ait éliminé une série d’émissions de télévision et de films bien-aimés ce mois-ci.

Les téléspectateurs de Loyal Warrior Nun se sont même cotisés pour payer un énorme panneau d’affichage pour exiger son retour et il semble que leur protestation – ainsi que leurs efforts financiers – aient scellé l’accord.

Le showrunner Warrior Nun de Netflix, Simon Barry, s’est rendu sur sa page Twitter pour confirmer: « Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer officiellement qu’en raison de vos voix combinées, de votre passion et de vos efforts incroyables – #WarriorNun reviendra et sera plus EPIC que vous ne pourriez l’imaginer. .”

Il a ensuite taquiné : « Plus de détails à venir ! BIENTÔT! Merci!! »

Les fans étaient naturellement excités, avec un écrit : « Est-ce que je rêve ? Quelqu’un me répond avec une photo d’avatrice pour vérifier que je ne rêve pas, NOUS L’AVONS FAIT HALO BEARERS.

Un deuxième a dit : « C’est stupéfiant ! Nous sommes immensément fiers de ce fandom avec le soutien de toutes les voix, artistes et membres de la communauté dévoués à travers la campagne #SaveWarriorNun ! Halobearers, #WarriorNun continue grâce à vous ! Félicitations à tous ceux qui ont rendu cela possible ! »

Un troisième a alors admis: « Un long trajet mais nous l’avons fait fam », tandis que l’un d’eux applaudissait: « OMG !!!! OUI!!!!!!!!!!!!”

La série bien-aimée est basée sur une bande dessinée du même nom de Ben Dunn et suit l’orpheline Ava, jouée par Alba Baptista.

Elle est ressuscitée dans le premier épisode par une sainte relique.

La bande dessinée originale, Warrior Nun Areala, a été publiée pour la première fois en 1994 par Antarctic Press et est une bande dessinée américaine de style manga. Il raconte l’histoire de religieuses combattant des démons au nom de l’Église catholique.

Pour ceux qui connaissent le matériel source, certains des éléments de la nouvelle série peuvent surprendre car il y a de grands écarts par rapport à la bande dessinée de Dunn.

La différence la plus flagrante est le protagoniste. Dans la bande dessinée originale, l’intrigue est centrée sur Sister Shannon Masters – une héroïne plus âgée, semblable à Jeanne d’Arc.

Dans l’interprétation de Netflix, l’adolescente Ava est l’héroïne, loin des matures Shannon Masters.

Il est intervenu après que les utilisateurs craignaient pour l’avenir du service d’abonnement dans son ensemble lors d’un essai au Canada.

Le géant du streaming a supprimé son forfait sans publicité le moins cher du pays, les téléspectateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni craignant de partager un jour le même sort.

Cela survient après que le géant du streaming a déployé fin mai son interdiction controversée de partage de mots de passe dans le monde entier, après l’avoir introduite pour la première fois dans une poignée de pays l’année dernière.

© 2020 Netflix, Inc.

Warrior Nun est une série d’inspiration manga[/caption] Netflix

Pourtant, l’intrigue offre un énorme départ des livres[/caption]