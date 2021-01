Un projet télévisé impliquant le prince Harry et la reine du talk-show Oprah Winfrey sur le thème de la santé mentale a été retardé – selon les rapports.

Le prince de 36 ans et la légende américaine des chatshow de 66 ans avaient prévu de sortir une série ensemble via Apple +.

Les rapports sur le projet circulent depuis deux ans, mais le projet a été retardé à plusieurs reprises – avec maintenant seulement de vagues plans pour savoir quand il sera enfin diffusé.

L’émission devait à l’origine être diffusée sur Apple à l’automne 2020, mais le tournage de la série ne devrait pas commencer plus tard cette année.







Selon The Sun: «Aucune date de sortie définitive n’a encore été annoncée».

Alors que le rapport suggère la pandémie de coronavirus, la décision du prince Harry de quitter la vie royale et de déménager aux États-Unis a «ralenti» les plans.

Un initié de l’émission a affirmé que les mises à jour sur la série ont été gardées secrètes parce que: «les retards ne semblent jamais bons.







Le rapport du Sun a également donné le vague timing du «printemps» pour le moment où le tournage pourrait commencer.

Mirror Online a contacté des représentants du prince Harry et de Mme Winfrey pour obtenir leurs commentaires.

La série a été révélée pour la première fois en avril 2019, avec le prince Harry pour: «servir de co-créateur et producteur exécutif de la série».







Un post Instagram de Sussex Royal déclarait à l’époque: «Nous sommes ravis d’annoncer que le duc de Sussex et Oprah Winfrey sont partenaires, co-créateurs et producteurs exécutifs de leur prochaine série sur la santé mentale lancée sur Apple en 2020.»

Depuis lors, le prince Harry et son épouse Meghan, duchesse de Sussex, ont signé des accords de plusieurs millions de livres pour créer du contenu pour le service de streaming Netflix et le service de musique et de podcast Spotify.

Le premier podcast créé par le couple royal est sorti la semaine dernière et a vu le duo interviewer Sir Elton John et James Corden dans le cadre de l’émission.