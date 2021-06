New Delhi: Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de l’acteur Fawad Khan car son émission à succès ‘Zindagi Gulzar Hai’ est de retour à la télévision à la demande générale ! Oui, vous avez bien entendu. Votre série télévisée préférée a commencé à être diffusée sur Zee TV le 5 juin, au cas où vous ne le sauriez pas !

La grande annonce a été faite par le compte Twitter de Zee TV le 3 juin et selon le tweet, l’émission sera diffusée tous les samedis de 12h à 14h.

La chaîne a écrit : « Lekar apna dil jeetne waala andaaz, aa raha hai aapse milne Zaroon #OnDemand. Drop a Heart, aur bataaiye kitne excité hain aap? Dekhiye #ZindagiGulzarHai, commence le 5 juin, samedi, de 12h à 14h, monsieur #ZeeTV par . #FawadKhan #SanamSaeed ».

Découvrez leur tweet:

Lekar apna dil jeetne waala andaaz, aa raha hai aapse milne Zaroon #Sur demande. Déposez un , aur bataaiye kitne excité hain aap? Dekhiye #ZindagiGulzarHai, commence le 5 juin, sam, 12h – 14h, sirf #ZeeTV par. #FawadKhan #SanamSaeed pic.twitter.com/VbNcQVPedH – ZeeTV (@ZeeTV) 3 juin 2021

Le spectacle « Zindagi Gulzar Hai », mettant en vedette Sanam Saeed et Fawad Khan, a été réalisé par Sultana Siddiqui et s’articulait autour de deux protagonistes qui se révèlent être des opposés polaires dans leurs visions du monde. La série est souvent louée pour son scénario intéressant et la présence d’une forte protagoniste féminine, ce qui est rare dans les feuilletons télévisés. C’est l’une des émissions pakistanaises les mieux notées et elle a également gagné un public culte en Inde.