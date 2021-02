The Weeknd a réalisé une performance spectaculaire pour l’émission à la mi-temps du Super Bowl LV au Raymond James Stadium de Tampa Bay, mais elle était toujours prévue par les téléspectateurs.

Il n’y a pas eu de véritables plaintes à propos de l’émission du chanteur canadien, car il a joué un mélange de succès, y compris l’énorme succès Blinding Lights, mais les téléspectateurs ont été choqués par la qualité du son et ont critiqué les producteurs car ils « ne pouvaient pas l’entendre ».

The Weeknd, de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye, a été le premier interprète à l’événement showcase du dernier match de la saison NFL, à se produire en solo sans invités vedettes, mais il avait beaucoup de compagnie après avoir été rejoint par des centaines de danseurs.

Bien que cela ait l’air bien, sa voix a eu du mal à être entendue au-dessus de la musique et cela a suffisamment irrité les téléspectateurs pour qu’ils s’adressent à Twitter en masse pour partager leur angoisse.







Un téléspectateur a tweeté: « Est-ce moi ou est-ce que le weeknd semble terrible en ce moment? »

Un autre a ajouté: « cette performance de la semaine sonnait horrible. Je blâme le gars du son. »

Un troisième a plaisanté: « Hé au moins on sait qu’il était en live! The Weeknd l’a très bien géré mais je suis tellement sourd que j’ai dû monter mon son surround »

Un autre téléspectateur a tweeté: « Quelqu’un qui déteste le week-end a fait le son pour sa performance car je ne pouvais pas l’entendre pour la merde. »

Il a été rapporté que le chanteur a payé 7 millions de dollars de son propre argent pour décrocher le concert à mi-temps et, en fait, aucun artiste n’a été payé pour se produire lors de l’événement de vitrine.







Les performances ont coûté plus de 10 millions de dollars dans le passé, et bien que la NFL couvre les frais de production du spectacle – y compris l’éclairage, le système de sonorisation, les pièces pyrotechniques, la mise en scène complexe et les extras, comme l’équipement de trapèze de Lady Gaga en 2017 – le les artistes eux-mêmes ne sont pas payés un sou.

En fait, la NFL avait auparavant eu l’idée de charger de grandes stars de jouer au Super Bowl en fonction de l’exposition qu’elle leur donne et de la façon dont elle peut envoyer leurs records en flèche.

Après la performance phare de Gaga, ses ventes totales d’albums ont bondi de 2000%, tandis qu’en 2018, Justin Timberlake a vu ses ventes de musique augmenter de 534%.

Malgré les problèmes de son, The Weeknd espère que cela sera également payant pour lui.

