L’émission à gros budget de la BBC de Holly Willoughby mise sur la glace sans aucun projet de deuxième série

L’émission à gros budget de HOLLY Willoughby, Freeze The Fear, a été mise sur la glace.

L’émission Extreme Winter Challenge, qui mettait en vedette une foule de célébrités relevant des défis dans les Dolomites italiennes glaciales, a marqué le retour de la star de la télévision à la BBC après près d’une décennie.

BBC/Hungry Bear Media/Pete Dadds

L’émission de Holly Willoughby sur la BBC, Freeze the Fear, n’a pas prévu de deuxième saison[/caption] Ours affamé Médias

Les téléspectateurs ont apprécié la chimie entre le nouveau couple Holly et le comédien Lee Mack[/caption]

Elle a même pris congé de This Morning pour filmer aux côtés de Lee Mack en janvier de l’année dernière.

Mais pour l’instant, il n’y a pas de plans en cours pour une deuxième série de Freeze The Fear, avec le spectacle laissé dans le refroidisseur pour le moment.

Un initié de la télévision a déclaré: «Depuis 2004, Holly travaille presque exclusivement pour ITV en tant que l’un des présentateurs les plus prisés de la chaîne.

“C’était donc un gros problème dans l’industrie qu’elle se rende à la BBC et montre qu’elle avait une réelle confiance dans le succès de Freeze the Fear.

“Mais dans l’état actuel des choses, il n’y a pas eu de travail sur une deuxième série.

“A cette époque l’année dernière, l’équipe était en pré-production depuis des mois et le tournage n’était qu’à deux semaines.

“Ne jamais dire jamais, mais dans l’état actuel des choses, aucune décision n’a été prise sur l’avenir de la série.”

Pendant son passage sur ITV, Holly a tout animé, de Dancing on Ice à I’m A Celebrity.

En 2012 et 2013, elle a animé deux séries de The Voice UK pour la BBC, avant qu’Emma Willis ne prenne les rênes.

Freeze The Fear avec Wim Hof ​​a été diffusé en avril 2022 et mettait en vedette des célébrités telles que le cousin de Holly, Tamzin Outhwaite, Gabby Logan et Patrice Evra luttant contre les éléments pour relever une série de défis extrêmes.

En lançant l’émission, la BBC a déclaré: “Les célébrités participantes s’attaqueront à des défis sauvages et défiant la mort dans les conditions les plus difficiles d’Europe, pour un voyage de découverte de soi sérieux dans le but de vaincre leurs démons, de l’anxiété et de l’insomnie à la santé en cours conditions, et ils devront tous creuser profondément pour embrasser les températures inférieures à zéro.

En moyenne, 1,8 million de téléspectateurs se sont connectés pour regarder.

Il a été bien accueilli par les téléspectateurs, qui ont apprécié la chimie entre le nouveau couple Holly et le comédien Lee.

Ours affamé Médias

Des célébrités ont combattu les éléments brutaux dans la chaîne de montagnes des Dolomites italiennes[/caption] Rex Ours affamé Médias

Parmi les invités figuraient le cousin de Holly, Tamzin Outhwaite, Gabby Logan et Patrice Evra[/caption]

Holly, qui a été accusée d’avoir fait la queue pour voir la reine allongée en état en septembre, s’est extasié à propos de Lee : “J’ai hâte de faire équipe avec Lee et Wim dans cette émission.

“Lee est un favori dans notre maison parce qu’il est tellement hilarant et je suis fan de Wim depuis longtemps – c’est un génie qui est incroyablement passionné par l’aide aux autres.

“Ce spectacle va être brillamment divertissant et on ne sait jamais… vous découvrirez peut-être des choses qui pourraient également vous aider en cours de route.”

Avec des adeptes de la liste A allant de Tom Cruise à Justin Bieber et Oprah à David Beckham, Wim Hof ​​a gagné son surnom après avoir établi des records du monde qui ont défié la médecine moderne : courir un semi-marathon au-dessus du cercle polaire arctique pieds nus, s’immerger dans la glace pendant 1h52 et faire de l’escalade Montez le Kilimandjaro dans juste ses shorts et chaussures.

La BBC a refusé de commenter.