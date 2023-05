L’émissaire suisse à Téhéran convoqué par le ministère iranien des Affaires étrangères

L’ambassadrice de Suisse en Iran, Nadine Lozano, a été convoquée au ministère iranien des Affaires étrangères après que l’ambassade a retweeté une condamnation de l’exécution de manifestants, ont rapporté les médias iraniens.

Le tweet, initialement envoyé par le ministère suisse des Affaires étrangères, disait « #Iran | Nous condamnons fermement les exécutions ce matin de trois hommes en lien avec les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. [Switzerland] demande instamment à l’Iran de mettre fin à ces exécutions et de prendre des mesures pour réduire le recours à la peine de mort. «

#L’Iran | Nous condamnons fermement les exécutions ce matin de trois hommes en lien avec les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. exhorte l’Iran à mettre fin à ces exécutions et à prendre des mesures pour réduire le recours à la peine de mort. https://t.co/Dcn3A7mw02 — MAE suisse (@SwissMFA) 19 mai 2023

L’ambassade de Suisse en Iran a ensuite traduit le tweet, le partageant à nouveau en farsi.

وزارت خارجه #سوئیس اعدام‌ صبح امروز سه مرد در #ایران را، در رابطه با اعتراضاتِ متعاقبِ مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ ، شدیدا ً محکوم می‌نماید. مؤکداً از ایران می‌خواهد تا این اعدام‌ها را متوقف کرده و در راستای کاهش اس تفاده از حکم #اعدام قدم بردارد. pic.twitter.com/jqjaKiH9yB — Ambassade de Suisse en Iran (@SwissEmbassyIr) 19 mai 2023

Pourquoi l’Iran a-t-il convoqué Lozano pour des tweets ?

Selon les médias iraniens, le tweet avait provoqué la colère pour plusieurs raisons, notamment l’utilisation par le Suédois d’un « faux drapeau ».

Le drapeau qui avait été utilisé dans le tweet, avec un lion d’or et un soleil, avait été remplacé par la République islamique en 1980. Ce drapeau avait des racines remontant à la Perse du XIIe siècle, selon National Geographic, et était un symbole de la la monarchie. Lorsque la révolution iranienne a renversé la monarchie en 1979, un nouveau drapeau a été conçu par Hamid Nadimi avec une tulipe rouge.

Le tweet de l’ambassade a exhorté l’Iran à mettre fin aux exécutions et a lié les récentes exécutions de trois hommes aux manifestations qui ont eu lieu depuis le meurtre par l’État de Mahsa Amini. Les médias iraniens avaient qualifié les trois hommes de «terroristes».

Les médias iraniens ont décrit le tweet comme un « acte d’intervention » et ont critiqué les « positions indiscrètes de la Suisse sur les affaires intérieures de l’Iran… »

Déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères

Le ministère iranien des Affaires étrangères a également publié une déclaration samedi, déclarant que l’Europe et les États-Unis ne sont pas autorisés ou en mesure de commenter les affaires intérieures ou les droits de l’homme de l’Iran.

Dans la déclaration, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré : « Au lieu d’intervenir dans les affaires intérieures d’autres pays et de présenter un visage apparemment humanitaire, les politiciens occidentaux feraient mieux d’écouter les voix des protestations de leurs propres citoyens et de passer leur temps à fournir leurs revendications en matière de droits humains et de citoyenneté.

La violation généralisée des droits fondamentaux des citoyens occidentaux, y compris le droit à la liberté d’expression, et l’usage d’une violence excessive par la police et les forces de sécurité contre les manifestants en Europe et aux États-Unis, ainsi que la publication de déclarations politiques sur la les lois internes d’autres pays, indiquent clairement l’utilisation instrumentale des droits de l’homme pour faire avancer des objectifs et des intérêts politiques illégitimes ».

« Il est très ridicule que ceux qui ont eux-mêmes une lourde histoire de violations flagrantes des droits de l’homme contre d’autres nations et qui sont ouvertement engagés dans la violation des droits de leurs citoyens dans leur propre pays et se taisent face aux tragédies et crimes quotidiens de la régime sioniste contre la nation palestinienne et même adopter une position de soutien à cet égard, commenter l’exécution des décisions de justice contre les meurtriers et les promoteurs de la violence contre la vie, la paix et la sécurité du peuple iranien.