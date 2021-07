Alors que le ministère a expliqué mercredi à Politico les circonstances du dépoussiérage « Reste incertain, » La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmes a déclaré qu’après un nouvel incident, l’ambassadeur Peter Lescouhier devrait « retourner en Belgique sans plus attendre », citant Bruxelles’ « désir de maintenir d’excellentes relations avec la République de Corée ».

Cette décision est intervenue peu de temps après que l’épouse de l’ambassadeur, Xiang Xueqiu, a été mêlée à une altercation avec un balayeur de rue dans un parc du centre de Séoul lundi. Des sources policières citées par Yonhap News ont déclaré que la bagarre avait éclaté après le balai du travailleur « touché Xiang », après quoi les deux auraient « coups échangés », bien qu’aucun des combattants n’ait voulu poursuivre l’action contre l’autre lorsque les officiers sont arrivés sur les lieux.

L’épouse de l’ambassadeur a été emmenée dans un hôpital voisin pour y être soignée après avoir été poussée au sol par le balayeur, tandis que le travailleur s’est ensuite rendu dans un poste de police pour signaler que Xiang l’avait giflé, cherchant également de l’aide pour porter plainte. Cependant, il reste difficile de savoir si un dossier a déjà été officiellement ouvert.

Xiang a apparemment eu du mal à garder ses mains pour elle en Corée du Sud, giflant un commerçant et aurait frappé un autre employé du magasin à la tête en avril après avoir soupçonné qu’elle pourrait voler des vêtements. Alors que leurs soupçons étaient erronés et que l’affaire contre Xiang a ensuite été abandonnée, l’attaque a conduit le ministère des Affaires étrangères à écourter le mandat de Lescouhier, Wilmes affirmant qu’il ne pouvait plus « exercer sa fonction de manière sereine ».

Lescouhier devait rentrer en Belgique fin juillet, mais fera désormais le voyage de retour tôt après la deuxième bagarre de sa femme en l’espace de trois mois.

Le ministère des Affaires étrangères de Séoul, quant à lui, n’a fait qu’un bref commentaire sur l’incident lors d’un point de presse cette semaine, déclarant aux journalistes que sa priorité actuelle est de « vérifier les faits », et qu’il serait « répondre activement en coopération avec les agences compétentes si besoin est. »

