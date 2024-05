L’Emirates Stadium devient le domicile principal d’Arsenal féminin | Nouvelles

Nous sommes ravis d’annoncer qu’Emirates Stadium accueillera 11 matchs d’Arsenal Women au cours de la saison 2024/25, ce qui en fera le stade principal d’Arsenal Women.

Nous prévoyons de disputer huit matchs de Barclays Women’s Super League (WSL) à l’Emirates Stadium, ainsi que trois matches de l’UEFA Women’s Champions League (UWCL), si nous nous qualifions pour les phases de groupes de la compétition.

La progression vers les dernières étapes de l’UWCL signifierait également que tous les matches à domicile des huitièmes de finale se retrouveraient en N5.

Les matchs restants, y compris tous les matches de la coupe nationale féminine (Adobe Women’s FA Cup et FA Women’s Continental Tires League Cup), se joueront sur le site hôte de longue date, le Mangata Pay UK Stadium (Meadow Park, Borehamwood), domicile de notre équipe masculine U21.

Cette nouvelle passionnante fait suite à un fort soutien à domicile et à l’extérieur cette saison. Nos six matches de la WSL organisés à l’Emirates Stadium cette saison ont vu une foule moyenne de 52 029 personnes, dont deux à guichets fermés et trois records d’assistance à la WSL.

Ceux-ci ont contribué à une foule moyenne de 32 618 personnes au cours de la saison 2023/24 jusqu’à présent, sur les deux sites, y compris à guichets fermés pour chaque match du Mangata Pay UK Stadium.

Parlant de cette nouvelle historique, Vinai Venkatesham, PDG, a déclaré : « Depuis près de quatre décennies, nous sommes à l’avant-garde du football féminin. Nous avons récemment constaté une croissance extraordinaire du nombre de supporters venant à l’Emirates Stadium pour les matchs organisés ici, dont deux à guichets fermés cette saison.

« La prochaine étape de notre parcours consiste à faire de l’Emirates Stadium notre domicile principal pour Arsenal Women. Nous sommes impatients de donner à davantage de supporters la chance de regarder jouer notre équipe féminine.

« Cela fait partie d’une volonté collective au sein du club de faire progresser le football féminin et de soutenir une croissance durable du sport afin qu’il puisse prospérer sur le long terme. »

Le directeur sportif, Edu Gaspar, a ajouté : « Il y a une grande passion pour notre équipe féminine dans tout notre club. Nous sommes un seul club, avec pour vision de remporter des trophées majeurs au sein de nos équipes masculines et féminines. Cette décision soutient cette ambition et nous sommes impatients de poursuivre cet incroyable voyage avec nos supporters.

L’entraîneur-chef d’Arsenal Women, Jonas Eidevall, a remercié ses supporters pour leur engagement inébranlable qui a rendu cette décision possible.

Il a dit: « Nous avons un lien particulier avec nos supporters, qui sont venus en grand nombre et nous ont poussés à avancer à chaque étape.

« À tous ceux qui nous ont suivi jusqu’à présent, merci. Vous avez joué un rôle clé dans notre progrès et notre croissance, en nous aidant à écrire cette histoire.

« La saison prochaine, l’Emirates Stadium deviendra notre domicile principal et nous sommes tous ravis de jouer devant des foules plus nombreuses chaque semaine. Nous avons hâte de vous voir tous là-bas.

Nous pouvons également annoncer aujourd’hui un nouveau package disponible pour les supporters pour les matchs Emirates WSL de la saison prochaine.

Le nouveau Emirates Home Advantage Pack + donnera aux supporters la possibilité d’acheter des billets pour les huit matches de la WSL prévus à l’Emirates la saison prochaine à un tarif réduit.

L’Emirates Home Advantage Pack – un package de cinq matchs introduit pour les matchs de l’Emirates Stadium WSL avant la saison 2023/24 – sera également de retour, offrant aux supporters la possibilité d’assister à cinq matchs sélectionnés de l’Emirates WSL à un tarif réduit.

Les calendriers exacts intégrés dans chaque pack seront confirmés plus tard cet été après la publication des calendriers WSL 2024/25.

Les supporters peuvent trouver de plus amples informations et manifester leur intérêt pour les packages ci-dessous :