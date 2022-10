L’émir du Qatar remercie Poutine d’avoir aidé à organiser la Coupe du monde

L’émir du Qatar a exprimé sa gratitude au président russe Vladimir Poutine pour son aide dans l’organisation de la Coupe du monde 2022. Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani et Poutine se sont rencontrés jeudi à Astana, au Kazakhstan.

L’émission de remerciements arrive à un moment curieux. La Coupe du monde 2022 commence dans environ cinq semaines et la controverse est omniprésente au sein du tournoi. Par exemple, le Danemark a publié ses maillots de la Coupe du monde avec un message clair contre les violations des droits de l’homme au Qatar.

Bien sûr, le fait que ce soit la Russie est aussi une mauvaise image du Qatar. L’invasion russe de l’Ukraine a fait plus de 6 000 morts parmi les civils, selon l’ONU. Dans le monde du sport, les clubs et équipes nationales russes ont fait face à des sanctions et à des suspensions de compétition. Cela inclut la suspension des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Quoi qu’il en soit, l’émir du Qatar s’est dit “fier” de sa relation avec Poutine dans le cadre des préparatifs du tournoi. Il a fait allusion à la Coupe du monde 2018, organisée par la Russie.

“La Russie a remporté un grand succès dans l’organisation de la Coupe du monde 2018”, a déclaré l’émir. “Les amis russes ont apporté un grand soutien au Qatar, notamment en termes d’organisation, avec le comité d’organisation de la Coupe du monde 2022.”

Poutine a soutenu la relation, ajoutant sa confiance dans le succès de l’organisation de la Coupe du monde par le Qatar.

“[We are] faire tout ce que nous pouvons pour transférer l’expérience de la préparation de la Coupe du monde.

Le fait est qu’il n’y a jamais eu d’explication précise sur la manière dont la Russie “transfère” cette expérience d’accueil de la Coupe du monde au Qatar. The Guardian a mentionné qu’un domaine de similitude est la nécessité pour les fans d’avoir une carte d’identité. Ceux qui assistent à la Coupe du monde au Qatar doivent avoir une carte Hayya, qui contient des informations personnelles, le statut de vaccination, des billets et plus encore.

C’est la première Coupe du monde au Moyen-Orient. Par conséquent, c’est quelque chose qui n’est pas familier au monde international.

La nature même de la Coupe du monde au Moyen-Orient attire l’ire des fans. La différence de culture et de religion rend cette Coupe du Monde différente de toutes les autres. Les préoccupations concernant l’acceptation, la culture des fans de la civilisation occidentale, l’alcool et d’autres facettes de la culture du football imprègnent tout le tournoi.

Pour couronner le tout, l’hébergement et la construction de stades par le Qatar ont des critiques du monde entier.

Lier la compétition à la Russie semble être un moyen de créer plus de mauvaise publicité pour le pays. La Bosnie-Herzégovine a programmé un match amical avec la Russie, et même cela a rencontré le contrecoup des joueurs bosniaques.

La Coupe du monde commence avec le coup d’envoi du tournoi au Qatar. Les hôtes affronteront l’Équateur le dimanche 20 novembre depuis le stade Al Bayt.

PHOTO : IMAGO / Look russe