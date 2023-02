L’émir du Qatar envisage d’acheter Manchester United, selon un rapport

Selon un rapport du Guardian, l’émir du Qatar envisage d’acheter Manchester United tout en continuant à posséder le géant français Paris St Germain.

Il est entendu que le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani envisage d’acheter les Red Devils et n’a aucun intérêt à revendiquer uniquement une participation minoritaire dans le club.

Entités distinctes

L’émir aurait une stratégie pour démontrer à l’UEFA que chacun des deux clubs sera contrôlé par une entité distincte.

Selon les règles de l’UEFA, deux clubs appartenant aux mêmes propriétaires ne peuvent pas jouer l’un contre l’autre dans la même compétition.

Cependant, on pense que les Qataris sont conscients de cette règle et travaillent sur une solution qu’ils jugent viable.

La solution serait de démontrer à l’UEFA que United ne serait pas régi par la même structure et la même administration que celles en place au PSG.

On est de plus en plus convaincu que la solution proposée sera acceptée. Plus tôt en 2018, le RB Salzburg et le REB Lepizig se sont affrontés en Ligue Europa alors que les deux clubs appartenaient à la même entité, Red Bull GmbH.

Nasser al-Khelaifi puissant en UEFA

De plus, président du PSG et président de Qatar Sports Investments, Nasser al-Khelaifi est une figure puissante de l’UEFA et est considéré comme ayant une influence dans la prise de décision au sein de l’instance dirigeante.

Sky Sports a également signalé que des investisseurs privés du Qatar avaient manifesté leur intérêt auprès du groupe Raine, la banque d’investissement chargée de commercialiser la vente de United. Raine a demandé que les offres soient soumises d’ici la fin de la semaine prochaine et le rapport affirme qu’au moins quatre offres sérieuses sont attendues.

Sir Jim Ratcliffe est actuellement l’un d’entre eux et travaille en étroite collaboration avec JP Morgan et Goldman Sachs pour le conseiller sur la valeur de United. On pense cependant que malgré l’intérêt qatari, ils ne paieront pas trop cher pour acheter United.

Les Glazers s’attendent à un chiffre de 6 milliards de livres sterling, mais il est peu probable que l’évaluation soit satisfaite.

