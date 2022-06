L’émir du Qatar au Caire pour la première fois depuis la résolution de la querelle arabe

LE CAIRE (AP) – L’émir du Qatar est arrivé au Caire vendredi soir pour des entretiens avec le président égyptien, sa première visite dans le pays après des années de relations effilochées et un boycott de Doha par quatre États arabes, dont l’Égypte.

Alors que des drapeaux qataris et égyptiens flottaient sur le tarmac, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a été accueilli à l’aéroport par le président Abdel Fattah el-Sissi, une courtoisie accordée uniquement aux dirigeants des alliés poids lourds.

Les deux hommes devaient discuter samedi des questions régionales clés avant le voyage prévu du président Joe Biden au Moyen-Orient le mois prochain et délibérer sur les moyens d’améliorer encore les relations diplomatiques et économiques bilatérales, ont rapporté les médias locaux.

La visite de l’émir intervient moins de deux mois après que son gouvernement a annoncé qu’il investirait 5 milliards de dollars en Égypte, une autre bouée de sauvetage pour l’économie du pays qui a été durement touchée à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. L’annonce a été faite lors d’une visite en mars du ministre des Affaires étrangères du Qatar Mohammad bin Abdulrahman.

Les relations égypto-qatari se sont détériorées en 2013, lorsque l’armée égyptienne a destitué le président islamiste Mohamed Morsi, qui était soutenu par le Qatar, et a réprimé ses Frères musulmans.

Doha, la capitale du Qatar, est finalement devenue un refuge pour les islamistes égyptiens en fuite, et la chaîne publique qatarie Al Jazeera Television a pris une position résolue contre le gouvernement d’el-Sissi.

En 2017, l’Égypte a rejoint l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn dans un boycott du Qatar dans le but de forcer Doha à changer ses politiques. Avec un embargo commercial de grande envergure, une interdiction des vols à destination du Qatar depuis leur espace aérien et un blitz médiatique, ils ont appelé Doha à mettre fin aux relations étroites avec la Turquie, l’Iran et les islamistes de la région.

Le Qatar a rejeté les demandes du quatuor, qui incluaient la fermeture de son réseau d’information Al Jazeera, l’expulsion d’un petit contingent de troupes turques de son territoire et la rupture des liens avec les Frères musulmans. Il a également démenti les affirmations du quatuor selon lesquelles il soutiendrait les extrémistes.

Le boycott a poussé la nation riche en gaz à se rapprocher de la Turquie et de l’Iran, tandis que Doha a également continué à renforcer ses liens avec Washington.

La rupture a finalement pris fin en 2021, lorsque le Qatar a signé une déclaration avec les quatre pour normaliser les relations. Depuis lors, les relations se sont améliorées et de hauts responsables ont échangé des visites.

El-Sissi a également rencontré l’émir en novembre, en marge du sommet sur le changement climatique à Glasgow, et plus récemment en février, lorsqu’ils ont tous deux assisté à l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Pékin. Des photographies des deux des événements se serrant chaleureusement la main sont apparues comme les premiers signes d’un rapport renouvelé.

The Associated Press