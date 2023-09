L’émir du Qatar affirme que le sport peut jouer un rôle dans la « construction de ponts » entre les peuples

Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, l’émir du Qatar, a déclaré mardi que le sport peut jouer un rôle dans l’union des différents peuples et cultures à travers le monde.

Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, Cheikh Tamim a vanté les « énormes potentiels et opportunités » qui appartiennent à son petit pays arabe, qui a accueilli la Coupe du monde de football l’automne dernier.

« Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il y avait une opportunité d’interaction entre les peuples, et c’était une opportunité pour le monde de voir notre peuple tel qu’il est et d’en apprendre davantage sur notre culture et nos valeurs », a déclaré Cheikh Tamim, qualifiant le Qatar de « pays ». « Destination mondiale et lien entre l’Est et l’Ouest. »

« Nous avons souligné le rôle que le sport peut jouer dans la construction de ponts de communication et de rapprochement entre les peuples et les cultures », a-t-il poursuivi. « J’espère que nous avons contribué à travers ce tournoi à briser les stéréotypes et à présenter au monde un nouveau tournoi passionnant et sûr. »

L’Émir au pouvoir du Qatar réprimande une « campagne sans précédent » de critiques contre le site hôte de la Coupe du monde

Le Qatar, une péninsule d’environ 4 500 milles carrés bordant le golfe Persique et l’Arabie saoudite, est entré dans l’histoire l’année dernière en accueillant la Coupe du Monde masculine de la FIFA 2022 en novembre et décembre. C’était la première fois que le tournoi de football se déroulait entièrement au Moyen-Orient et la deuxième fois qu’il se déroulait entièrement en Asie.

FOX Sports détenait les droits exclusifs de diffusion aux États-Unis pour la Coupe du monde 2022.

La présence du tournoi au Qatar a été controversée puisque le pays islamique a fait l’objet d’un examen minutieux et de critiques pour son traitement des travailleurs migrants et des personnes LGBTQ+.

L’Iran récolte des milliards de paiements en enlevant des américains et des occidentaux : rapport

Les abus présumés affectant des légions d’ouvriers mal payés qui font fonctionner l’économie du Qatar et qui ont construit ses stades étincelants pour la Coupe du monde ont été un point d’éclairage pour les protestations dans le monde entier, en particulier en Europe.

En octobre dernier, Cheikh Tamim a déclaré que le Qatar avait été visé par une « campagne sans précédent » de protestation contre sa criminalisation de l’homosexualité, malgré l’insistance du Qatar sur le fait que toutes les personnes, y compris les fans LGBTQ, étaient les bienvenues à la Coupe du monde – à condition de respecter les principes du pays islamique. aversion pour les démonstrations publiques d’affection.

Cheikh Tamim a pris le contrôle de ce pays du Golfe riche en pétrole après que son père a abdiqué le trône en juin 2013.

OUTRAGE ALORS QUE LE PRÉSIDENT IRAN SE PRÉPARE À S’adresser à l’ONU : « VEUT TUER DES CITOYENS AMÉRICAINS »

L’émir a promu le sport au Qatar comme moyen de rehausser le profil international de son pays. Passionné de football, il a racheté le Paris Sant-Germain en 2011 via Qatar Sports Investment.

Le Qatar est un partenaire important des États-Unis au Moyen-Orient.

Le Qatar a joué le rôle de médiateur dans les négociations indirectes entre les États-Unis et l’Iran sur les cinq Américains libérés lundi d’Iran dans le cadre d’un échange de prisonniers. La Suisse, qui représente les intérêts américains à Téhéran car les États-Unis et l’Iran n’entretiennent pas de relations diplomatiques, a contribué au transfert de fonds de la Corée du Sud vers le Qatar.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les Américains et deux membres de leur famille sont arrivés lundi à Doha, au Qatar, après avoir quitté l’Iran. Les responsables de la Maison Blanche ont vanté cette décision alors que le président Biden réunissait les familles. Au cours de l’échange, les États-Unis ont offert cinq prisonniers iraniens et restitué 6 milliards de dollars de fonds gelés pour les utiliser en Iran.

Les cinq Américains ont été accueillis lundi sur le tarmac du Qatar par l’ambassadeur américain au Qatar, Timmy Davis. Trois des anciens prisonniers, Namazi, Emad Sharghi et Morad Tahbaz, ont serré l’ambassadeur et les autres personnes présentes dans leurs bras après être sortis de l’avion.

L’administration Biden a déclaré que les Iraniens libérés dans le cadre de l’accord ne constituaient pas une menace pour la sécurité nationale américaine, selon l’Associated Press.

Greg Norman de Fox News, Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.