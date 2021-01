L’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani en Arabie saoudite avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman – Conseil royal d’Arabie saoudite / Document / Agence Anadolu via Getty Images

L’émir du Qatar est arrivé en Arabie saoudite aujourd’hui pour une étreinte chaleureuse du prince héritier saoudien alors que les deux dirigeants cherchaient à mettre fin à une longue querelle entre les pays du Golfe.

La réunion a eu lieu quelques heures seulement après que l’Arabie saoudite a ouvert ses frontières terrestres, maritimes et aériennes au Qatar lundi soir, permettant au cheik Tamim bin Hamad al-Thani d’assister à un sommet régional et de signer un nouvel accord de «stabilité et de solidarité».

Le Qatar est boudé par les pays voisins depuis plus de trois ans et demi depuis que l’Arabie saoudite, l’Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont tous imposé un boycott en 2017.

Les quatre pays ont accusé la petite mais riche nation de la péninsule de soutenir le terrorisme islamiste – que le Qatar a nié – et de devenir trop proche de leur rival régional, l’Iran.

Mais des images de l’arrivée de l’émir dans la ville du nord-ouest d’Al-Ula ont montré aujourd’hui Sheikh Tamim, 40 ans, étroitement serré dans ses bras par le prince héritier Mohammed Bin Salman, le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite âgé de 35 ans, alors même que les deux hommes. portait des masques faciaux par mesure de précaution contre le coronavirus.

Avec les dirigeants et les ministres régionaux, le gendre et conseiller principal du président Trump, Jared Kushner, a également été invité à assister au sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), après avoir apporté son soutien aux responsables koweïtiens qui ont fait la médiation entre les pays.

Le prince héritier Mohammed, qui a accueilli le sommet au nom de son père le roi Salmane, a déclaré aujourd’hui: « Ces efforts nous ont aidés à parvenir à l’accord de la déclaration d’Al-Ula qui sera signée lors de ce sommet, où nous affirmons notre Golfe, arabe et islamique solidarité et stabilité.

« Il y a un besoin désespéré aujourd’hui d’unir nos efforts pour promouvoir notre région et pour faire face aux défis qui nous entourent, en particulier les menaces posées par le programme de missiles nucléaires et balistiques du régime iranien et ses plans de sabotage et de destruction », a-t-il ajouté.

On ne sait pas quelles concessions, le cas échéant, le Qatar a faites pour mettre fin au conflit de longue date, qui avait auparavant vu les nations boycottées exiger de fermer sa chaîne de télévision influente, Al-Jazeera, et de couper les liens avec les Frères musulmans, l’international. Organisation islamiste.

Le cheikh Tamim a publiquement résisté à ces demandes, mais le boycott a laissé son pays isolé, affectant les chaînes d’approvisionnement, mettant fin aux voyages sans visa et séparant les familles.

Avant le sommet d’aujourd’hui, l’Égypte a déclaré qu’elle pourrait désormais être disposée à ouvrir ses frontières au Qatar, sous réserve que les «conditions» soient remplies. Selon des responsables américains, les Émirats arabes unis et Bahreïn devraient suivre.

M. Kushner est susceptible de présenter l’accord – entre les pays qui accueillent tous des bases ou des troupes militaires américaines – comme une autre réalisation de politique étrangère de l’administration Trump avant que son beau-père ne quitte ses fonctions.

Bien que M. Trump n’ait pas réussi à gagner le soutien arabe au plan de paix au Moyen-Orient qu’il a proclamé «l’accord du siècle», la dernière année de sa présidence a vu les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc normaliser leurs relations diplomatiques avec Israël, créant ainsi un front contre l’Iran.

Dans les coulisses, des tensions devraient persister entre le Qatar, qui doit accueillir la Coupe du monde de football l’année prochaine, et ses voisins.

Le Qatar a protesté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le mois dernier que les avions de combat bahreïnis avaient « violé » l’espace aérien qatari. Bahreïn a à son tour accusé les garde-côtes du Qatar de détenir arbitrairement des dizaines de navires de pêche bahreïnis.

Malgré le langage corporel chaleureux du prince héritier, la levée du boycott par l’Arabie saoudite pourrait également être conçue davantage comme un signal de conciliation adressé au président élu américain Joe Biden que comme une politique régionale, ont déclaré des analystes.

Au cours de sa campagne pour l’élection présidentielle, M. Biden a déclaré qu’il adopterait une ligne plus dure avec le royaume du Golfe sur son bilan en matière de droits de l’homme et sa campagne militaire au Yémen.

Emadeddin Badi, chercheur principal à l’Atlantic Council, le groupe de réflexion américain, a déclaré que le rapprochement était « apparemment influencé par un désir de prévenir la pression d’une nouvelle administration Biden, plus qu’un véritable engagement à la résolution des conflits ».

« En tant que tel, la détente au sein du CCG est très peu susceptible d’affecter de manière significative la dynamique géopolitique au-delà du Golfe », a-t-il ajouté.