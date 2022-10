L’émir du Qatar a rencontré Poutine pour “désamorcer les tensions”, selon une source

Abou Dabi

CNN





L’émir du Qatar, cheikh Tamim al-Thani, a rencontré jeudi le président russe Vladimir Poutine en marge d’une conférence à Astana, au Kazakhstan, pour “désamorcer les tensions” entre Moscou et Doha, a indiqué une source proche des pourparlers, mais non autorisée à en parler. publiquement, a déclaré à CNN.

Les États-Unis et l’Union européenne ont été informés de la réunion avant qu’elle n’ait lieu, a indiqué la source.

“Le but de la rencontre entre l’émir du Qatar et le président Poutine était de désamorcer les tensions entre la Russie et le Qatar, qui se sont accrues à la suite de plusieurs événements”, a déclaré la source.

Une tension dans les relations entre les deux pays est apparue ces derniers mois. La source a déclaré que les tensions avaient augmenté à plusieurs reprises : après que l’émir ait eu une conversation téléphonique avec le président ukrainien Voldymyr Zelensky lundi ; après que le Qatar a critiqué le projet d’annexion du territoire ukrainien par la Russie ; et après la participation du Qatar à une réunion avec les pays de l’OTAN +8 en Allemagne en avril.

La détérioration des relations complique désormais les efforts diplomatiques du Qatar dans la région, a indiqué la source.

Le Qatar tentait d’aider à la relance de l’accord nucléaire iranien de 2015 en relayant des messages entre Téhéran et Washington. Par ailleurs, le petit pays du Golfe travaillait avec la Russie et la Turquie dans le cadre d’un processus de consultation trilatéral visant à aider à trouver une solution politique au conflit en cours en Syrie.

“Le Qatar a besoin de relations cordiales avec la Russie et d’autres dans la région afin de pouvoir poursuivre divers dossiers de médiation et diplomatiques”, a déclaré la source.

Au cours de la réunion, l’émir a déclaré à Poutine qu’il était possible de renforcer les “liens historiques” entre le Qatar et la Russie sur le plan politique et qu’il existait des “perspectives” de coopération énergétique, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.