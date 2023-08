L’éminent journaliste libanais Talal Salman est décédé à 85 ans des suites d’une longue maladie

Le célèbre journaliste Talal Salman, le visionnaire derrière l’un des journaux indépendants de langue arabe les plus importants du Liban, est décédé vendredi des suites d’une longue maladie.

Salmane, un ardent nationaliste arabe, s’est inspiré du regretté président égyptien Gamal Abdul-Nasser et a consacré une grande partie de ses activités journalistiques à défendre la cause palestinienne et l’unité au sein du monde arabe.

En 1984, pendant la tumultueuse guerre civile qui a duré 15 ans au Liban, Salman a survécu à une tentative d’assassinat près de sa résidence de Beyrouth.

Le journaliste Talal Salman, fondateur de l’un des plus grands journaux indépendants de langue arabe du Liban, est décédé vendredi des suites d’une longue maladie, a annoncé l’Agence nationale de presse. Il avait 85 ans.

Nationaliste arabe dont le modèle était le défunt président égyptien Gamal Abdul-Nasser, Salman a consacré une grande partie de ses écrits à la cause palestinienne et aux appels à l’unité arabe.

Salman a travaillé pour plusieurs publications avant de fonder le quotidien As-Safir en mars 1974. Le journal, qui est rapidement devenu l’un des plus importants du pays, s’est identifié comme « le journal du Liban dans le monde arabe et le journal du monde arabe au Liban » et a été publié sous le nom de « Journal du Liban dans le monde arabe et journal du monde arabe au Liban ». slogan « Voix des sans voix ».

D’éminents journalistes et écrivains du Liban et de la région ont écrit pour As-Safir et Salman en était le rédacteur en chef jusqu’à la fermeture du journal le 31 décembre 2016, en raison de difficultés financières. Après que le journal ait cessé de paraître, Salman a continué à écrire sur un site Internet qui portait son nom.

GRÈVE PRÉVUE POUR LES CONTRÔLEURS AÉRIENS AU SEUL AÉROPORT CIVIL DU LIBAN

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’un des premiers contributeurs d’As-Safir était le regretté caricaturiste palestinien Naji al-Ali, qui a créé un personnage connu sous le nom de Handala qui est devenu un symbole de l’identité palestinienne. Les lecteurs attendaient également les éditoriaux dans lesquels Salman analysait les derniers développements au Liban, au Moyen-Orient et dans le monde.

En 1984, au plus fort de la guerre civile au Liban qui durait depuis 15 ans, Salmane a survécu à une tentative d’assassinat devant son appartement de Beyrouth. Il y a eu des tentatives antérieures pour faire sauter sa maison et l’imprimerie d’As-Safir.

Né en 1938 dans la ville de Shmustar, au nord-est du Liban, dans la fertile vallée de la Bekaa, Salmane a ensuite déménagé à Beyrouth et y a vécu une grande partie de sa vie.

Il laisse dans le deuil son épouse, Afaf al-Asaad, ses filles Hanadi et Rabia, ainsi que ses fils Ahmad et Ali. Salmane avait également plusieurs petits-enfants.