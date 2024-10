L’éminent journaliste canadien Robert Fulford est décédé à 92 ans

Robert Fulford, figure marquante du journalisme canadien depuis sept décennies, est décédé à l’âge de 92 ans.

Fulford est décédé mardi après-midi « paisiblement et entouré de sa famille », selon Sarah Fulford, rédactrice en chef de Maclean’s.

Au cours d’une carrière qui a débuté dans les années 1950, Fulford a continué à travailler ou à contribuer à : la Presse canadienne, les magazines Maclean’s et Toronto Life et les journaux Toronto Star, le Globe and Mail et le National Post. Il a également animé l’émission de CBC Radio Voici Robert Fulford pendant plusieurs années à partir de 1967.

Il était sans doute le plus étroitement associé à Saturday Night, le magazine dont il jouirait pendant deux décennies en tant que rédacteur en chef.

En 1984, Fulford a été nommé Officier de l’Ordre du Canada, salué comme « un homme d’intégrité critique et un sage dans son domaine » et pour avoir solidifié la « position de Saturday Night en tant qu’organe majeur de l’opinion et des idées canadiennes ».

REGARDER l Fulford interviewe le théoricien canadien Marshall McLuhan en 1966 : « Oracle de l’ère électrique » Robert Fulford interviewe Marshall McLuhan sur les effets des médias de masse. Diffusé le 8 mai 1966 à l’émission This Hour Has Seven Days de la CBC.

La liste des sujets abordés par Fulford dans ses chroniques et ses articles longs était beaucoup plus longue que le nombre de médias pour lesquels il travaillait et comprenait l’identité nationale du Canada, les relations anglais-français, les relations du Canada avec les États-Unis, sa ville natale dans le livre. Ville accidentelle : la transformation de Torontoet sur toutes sortes de culture, surtout après être devenu rédacteur littéraire et chroniqueur artistique quotidien du Star en 1959.

« J’ai commencé à lire Robert Fulford quand je suis arrivé à Toronto pour aller à [University of Toronto]. J’ai tellement appris sur la ville, les arts, les écrivains, la politique, etc. », a déclaré mardi Bob Rae, l’ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, sur les réseaux sociaux. « Quand j’ai appris à le connaître, il était tellement présent… timide, intérieur, mais drôle, voire mordant. J’étais en admiration devant lui. Je le suis toujours. »

Des débuts peu propices

Fulford est né à Ottawa en 1932, mais a grandi à Toronto, où son père AE Fulford était journaliste à la Presse canadienne.

Dans les années 1988 Meilleur siège à la Chambre : Mémoires d’un homme chanceuxFulford a raconté avoir grandi avec son ami et futur musicien légendaire Glenn Gould dans le quartier Beaches de Toronto, et il a raconté certains de ses premiers emplois de journaliste qui n’étaient ni prestigieux ni rigoureux.

« J’ai écrit un jour le profil de Foster Hewitt, que je n’ai jamais rencontré, pour un magazine qu’une compagnie pétrolière offrait gratuitement aux chauffeurs de camion », écrit-il dans Meilleur siège à la Chambre. « J’ai écrit la majeure partie d’un magazine de voyage qui n’a jamais paru, sur des endroits où je n’étais jamais allé. »

ÉCOUTEZ l Fulford, Mordechai Richler sur la littérature en 1965 : Archives19h46Mordecai Richler et Robert Fulford discutent de littérature canadienne Mordecai Richler et Robert Fulford discutent de la scène littéraire canadienne.

Fulford est devenu rédacteur en chef en 1968 de Saturday Night, alors un périodique dont les origines remontaient à près d’un siècle.

« Ce n’est pas pour tout le monde, mais ce n’est pas seulement pour l’élite des sourcils élevés. On pourrait les appeler les sourcils moyens », a déclaré Fulford au Globe deux ans plus tard.

Fulford a dirigé le magazine alors qu’il luttait pour rester hors de l’eau en tant qu’entité commerciale, dans un kiosque en pleine expansion rempli de titres américains et européens.

« La franchise, la simplicité, le manque d’affectation de son écriture : il aurait pu enseigner [George] Orwell », chroniqueur du Globe and Mail et de CBC À l’issue» a déclaré mardi le panéliste Andrew Coyne sur les réseaux sociaux. « Et mon Dieu, la piqûre. Quand Fulford t’a emmené au bûcher, à sa manière calme et discrète, tu l’as ressenti pendant des jours. »

Dans un de ces exemples, Fulford a attaqué la Société canadienne de développement du cinéma, le prédécesseur de Téléfilm Canada, pour avoir fourni environ 75 000 $ pour aider à produire le premier film du réalisateur David Cronenberg. Frissonégalement connu sous le nom Meurtres de parasites. Le film, écrivait Fulford en 1976, était « une atrocité, une honte pour tous ceux qui étaient concernés, y compris les contribuables ».

« Si on utilise l’argent public pour produire des films comme Les meurtres de parasites C’est la seule façon pour le Canada anglais d’avoir une industrie cinématographique, alors peut-être que le Canada anglais ne devrait pas avoir d’industrie cinématographique », a-t-il écrit.

Robert Fulford est montré sur une photo non datée. Il a animé l’émission de radio CBC This Is Robert Fulford et a prononcé la conférence CBC Massey en 1999 sur l’histoire du récit. (CBC)

Retour au noir

En 1987, Hollinger Inc. a acheté Saturday Night à son ancien propriétaire, une société d’investissement. Fulford a démissionné, exprimant son inquiétude quant au désir du propriétaire de Hollinger, Conrad Black, d’adopter une approche pratique du contenu éditorial, selon un article du Globe and Mail de l’époque. Saturday Night cesserait de paraître en 2005.

Fulford s’est retrouvé un employé noir à la fin de sa carrière, écrivant pour le National Post, qu’il a décrit dans une chronique de 2000 comme ayant « jailli de la porte comme un pur-sang ».

« Les rédacteurs du National Post, sous l’égide de M. Black, ont créé une culture éditoriale généreuse, créative et encourageante », a-t-il déclaré. « Ecrire pour le Publier est un plaisir. »

L’ancien rédacteur en chef du Post, Kenneth Whyte, a déclaré dans un hommage rendu en 2020 à l’occasion de la retraite de Fulford qu’il avait une curiosité sans fin.

« Bob écrivait toujours dans l’esprit ‘J’ai hâte de partager ça' », a écrit Whyte.

ÉCOUTEZ l Fulford sur Le triomphe du récit : Idées54:25Le triomphe du récit – Partie 1 Les conférences Massey de CBC 1999 par Robert Fulford |

Fulford a également écrit plusieurs livres de non-fiction, dont Le triomphe du récit : le récit à l’ère de la culture de massesuite à sa nomination comme conférencier Massey à CBC en 1999. L’examen de Fulford a abordé le rôle des potins, du journalisme et des narrateurs peu fiables.

« Si nous ignorons un instant la technologie et considérons les histoires et les thèmes, la culture de masse semble tourner sans fin autour du même chemin, rencontrant encore et encore les mêmes personnages dans à peu près les mêmes histoires », écrit-il. « C’est une bonne règle générale que plus une œuvre de culture de masse est réussie, plus elle se conformera à un modèle avec lequel nos grands-parents entretenaient des relations intimes. »

Le dernier ouvrage publié de Fulford était La vie en paragraphes : essais en 2020.

Selon une notice nécrologique parue mercredi dans le Globe and Mail, Fulford laisse dans le deuil quatre enfants, deux petits-enfants et sa seconde épouse Geraldine Sherman, qu’il a rencontrée alors qu’il animait son émission de radio sur la CBC.