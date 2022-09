L’éminent chef d’entreprise indien Cyrus Mistry décède à 54 ans

NEW DELHI – Cyrus Mistry, un homme d’affaires irlandais d’origine indienne et ancien président du conglomérat indien Tata Sons, est décédé dimanche dans un accident après que sa voiture s’est écrasée dans un diviseur de route dans l’ouest de l’Inde, a annoncé la police. Il avait 54 ans.

Mistry a été président de Tata Sons pendant cinq ans jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions par le conseil d’administration en octobre 2016. Il a contesté la décision du conseil d’administration, mais le plus haut tribunal indien a confirmé son licenciement.

Les politiciens et les chefs d’entreprise ont réagi avec choc à l’annonce de la mort de Mistry.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que Mistry était un chef d’entreprise prometteur qui croyait aux prouesses économiques de l’Inde. “Son décès est une grande perte pour le monde du commerce et de l’industrie”, a-t-il déclaré.

Mistry détenait une participation de 18,4 % dans Tata Sons par l’intermédiaire de sa société, Cyrus Investments Pvt. Ltd. En 2018, sa valeur nette était d’environ 10 milliards de dollars.

Mistry a rejoint l’entreprise familiale de construction, Shapoorji Pallonji and Co. Ltd., en tant que directeur général en 1991.