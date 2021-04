Une FEMME sur Bumble a transformé un homme de New York en FBI après que l’homme se soit vanté d’avoir pris d’assaut le Capitole sur l’application de rencontres.

Le FBI a emmené Robert Chapman en garde à vue pour avoir prétendument pris d’assaut le Capitole américain pendant l’insurrection après avoir été averti par une femme qui a envoyé un message avec Chapman sur Bumble.

Le FBI a arrêté Robert Chapman après qu’une femme à qui il envoyait un message sur Bumble l’ait signalé Crédit: US JUSTICE DEPARTMENT

Chapman s’est vanté d’avoir pris d’assaut le Capitole Crédit: US JUSTICE DEPARTMENT

Selon des documents juridiques, Chapman a commencé à envoyer un message à une femme sur Bumble quelques jours après le 6 janvier et a déclaré qu’il faisait partie de la tentative de coup d’État ratée.

«J’ai pris d’assaut le Capitole», a écrit Chapman. « Je suis arrivé à Statuary Hall! »

Les procureurs fédéraux ont inclus des captures d’écran des messages, dans lesquels Chapman se vantait de ses entretiens avec le Washington Post et d’autres médias.

La femme a simplement répondu « nous ne sommes pas un match ».

Chapman a publié des preuves encore plus incriminantes sur Facebook Crédit: AP

Plus de 370 émeutiers ont été arrêtés Crédit: Reuters

Les documents judiciaires indiquent que la femme l’a dénoncé avec ces captures d’écran.

Des sources ont déclaré que TMZ Chapman avait également été signalé par un autre utilisateur, puis banni de Bumble en janvier.

Les autorités disent que Chapman porte le nom de Robert Erick sur les réseaux sociaux, où ils ont trouvé des publications encore plus incriminantes.

Sur Facebook, Chapman a écrit qu’il avait quitté « la pomme pourrie » de New York et était en route « vers le District of Criminality pour profiter d’un divertissement bien mérité ».

Dans un autre article un jour plus tard, Chapman a posté une photo de lui-même lors des émeutes avec la légende « Je suis putain de merde à l’intérieur du crapitol !!! »

Les autorités ont depuis arrêté Chapman et l’ont inculpé d’intrusion et de conduite désordonnée sur la propriété restreinte du gouvernement.

Bien que Chapman soit l’une des 370 personnes arrêtées pour avoir pris d’assaut le Capitole, il n’est que l’une des rares personnes arrêtées via une application de rencontres.