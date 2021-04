L’émeutier du Capitole qui a fait irruption dans le bureau de la Présidente de la Chambre Nancy Pelosi pendant le coup d’État manqué nie l’avoir traitée de « salope » dans une note qu’il a laissée sur son bureau, et a plutôt dit qu’il l’avait traitée de « salope ».

Richard « Bigo » Barnett, l’émeutier vu sur les photos de l’insurrection du 6 janvier allongé dans la chaise de Pelosi avec ses pieds sur son bureau, dit qu’il a utilisé le terme familier parce que c’est « moins offensant ».

Richard « Bigo » Barnett affirme qu’il n’a pas qualifié Nancy Pelosi de « pute » mais plutôt de « pute » Crédit: AFP

Il a laissé une lettre à Pelosi alors qu’il était assis à son bureau lors de l’insurrection du 6 janvier. Crédits: Richard Barnett

Dans une requête déposée vendredi auprès du tribunal de district américain de Washington DC, les avocats de la défense de Barnett, Joseph D. McBride et Steven A. Metcalf, ont déclaré que le gouvernement fédéral avait mal cité Barnett en utilisant la malédiction.

«Hey Nancy Bigo était là Biatd», lit-on dans une note que Barnett avait laissée sur le bureau de Pelosi, selon ses avocats.

« Le ‘d’ était censé être deux lettres, ‘c’ et ‘h’ avec le ‘c’ connecté à un ‘h’ pour épeler le mot ‘biatch’ qui est un argot et un mot moins offensant pour ‘b ** ch »», ont écrit McBride et Metcalf dans une note de bas de page.

Les avocats de l’émeutier ont également joint un lien vers la définition du mot «biatch» sur le site idioms.thefreedictionary.com.

Barnett a été vu sur une vidéo vantant qu’il a qualifié Pelosi de « salope » après avoir quitté le Capitole Crédit: AFP

Ses avocats affirment que le gouvernement l’a intentionnellement mal cité Crédit: AFP

Sur le site, «biatch» a été défini comme «argot grossier, une variante de« b ** ch », utilisé comme un terme d’affection ou de dénigrement pour une autre personne. Entendu principalement aux États-Unis.

« Il ne dit pas » vous « ou » salope « ou n’a pas de virgules; et le mot » Hey « est intentionnellement omis », ont écrit les avocats.

«La fausse déclaration du gouvernement sur la pièce 7 est sa dernière tentative délibérée d’induire la Cour en erreur en jetant M. Barnett sous le pire jour possible afin de s’assurer que la mise en liberté provisoire ne soit pas accordée dans cette affaire», ont-ils poursuivi.

Cependant, dans une vidéo virale, Barnett est entendu dire clairement le mot « b *** h » en expliquant ses actions à l’intérieur du Capitole.

« Je lui ai laissé un mot sur son bureau, il dit: ‘Nancy, Bigo était là, putain,' » il mentionné.

Barnett a été vu sur un certain nombre de photos assis dans la chaise de Pelosi dans son bureau alors que des milliers d’émeutiers ont pris d’assaut le Capitole.

Le natif de l’Arkansas a été mis en examen en janvier pour des accusations fédérales d’avoir sciemment pénétré ou séjourné dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale; entrée violente et conduite désordonnée sur les terrains du Capitole; et le vol de fonds publics, de biens ou de registres.

Ses avocats soutiennent qu’il devrait bénéficier d’une mise en liberté provisoire étant donné la « récitation déformée » de la note, affirmant que l’accusation ne pouvait pas justifier sa détention.

« L’argument du gouvernement en faveur de la détention provisoire n’est pas étayé par des faits démontrant un risque de fuite ou un danger pour la communauté », ont soutenu ses avocats.

« Le gouvernement a également complètement échoué à démontrer une menace future articulée spécifique de dangerosité, mais a plutôt avancé des spéculations et des conjectures en son absence », ont-ils conclu.