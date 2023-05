L’émeutier du Capitole américain qui a été photographié avec ses pieds sur le bureau de Nancy Pelosi est emprisonné | Nouvelles américaines

Un émeutier de Capitol Hill qui a été photographié les pieds sur le bureau de la démocrate Nancy Pelosi a été condamné à quatre ans et demi de prison.

Richard « Bigo » Barnett est devenu l’un des visages de la émeute du 6 janvier 2021.

Barnett a été reconnu coupable au procès de huit chefs d’accusation, y compris des accusations de crime de désordre civil et d’obstruction à une procédure officielle – une session du Congrès pour certifier Joe Bidenla victoire de Trump sur M. Trump lors de l’élection présidentielle de 2020.

SP Pelosiqui était président de la Chambre des représentants à l’époque, a été contraint de fuir la chambre en tant que manifestants – partisans du président de l’époque Donald Trump – pris d’assaut le bâtiment.

« C’est horrible »: Pelosi lors d’une émeute au Capitole



Il a été établi au cours de la procédure que Barnett avait apporté un pistolet paralysant avec des pointes dans le Capitole, dissimulé dans une canne pliable.

Il a également pris un morceau du courrier de Mme Pelosi et a laissé une note disant: « Nancy, Bigo était là », ponctuant le message d’un juron sexiste.

Avant de quitter les terrains du Capitole, Barnett a utilisé un porte-voix pour prononcer un discours devant la foule en criant – « Nous avons repris notre maison et j’ai pris le bureau de Nancy Pelosi! » – selon les procureurs.

Les procureurs ont également déclaré que Barnett avait depuis publié des « mensonges » sur les réseaux sociaux au sujet des événements et minimisé son rôle.

« L’accusé croit toujours qu’il peut dire ou faire ce qu’il veut et si quelqu’un d’autre en est menacé, c’est son problème », a déclaré la procureure Alison Prout.

Image:

Barnett devant le tribunal de Washington en janvier. Photo : AP



Barnett a témoigné au procès qu’il avait été entraîné avec la foule dans le Capitole et qu’il cherchait une salle de bain lorsqu’il est entré sans le vouloir dans le bureau de Mme Pelosi et a rencontré deux photographes de presse.

Il a dit qu’il « suivait le courant » et a pris la pose après que les photographes lui aient dit d' »agir naturellement ».

Barnett a déclaré au juge que rejoindre l’émeute était « une énigme dans ma vie » qu’il regrettait, mais a déclaré que les procureurs voulaient qu’il ait « des remords pour des choses que je n’ai pas faites ».

« Le 6 janvier a été une journée traumatisante pour tout le monde, pas seulement pour les forces de l’ordre », a-t-il déclaré.

L’homme de 63 ans de Gravette, Arkansas, a juré de faire appel de sa condamnation.

L’avocat de la défense, Jonathan Gross, a déclaré que Barnett n’avait blessé personne ni endommagé des biens et qu’il était pointé du doigt parce que la photo l’avait rendu célèbre.

« M. Barnett ne devrait pas être puni parce que le gouvernement pense qu’il est un symbole », a-t-il déclaré.

Le juge, cependant, a déclaré qu’il ne croyait pas que Barnett ait joué un rôle aussi passif.

Condamnant le pompier à la retraite mercredi, le juge de district américain Christopher Cooper a déclaré que Barnett semblait parfois apprécier la notoriété.

« Tous ceux qui suivent ‘Bigo’ doivent savoir que les actions du 6 janvier ne peuvent pas être répétées sans graves répercussions », a-t-il déclaré.

Plus de 1 000 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés à l’émeute du Capitole.

Un peu plus de 500 d’entre eux ont été condamnés, et plus de la moitié ont écopé de peines de prison allant d’une semaine à plus de 14 ans.