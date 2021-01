Un homme du Texas qui a été arrêté dans le cadre de l’émeute au Capitole au début du mois aurait menacé de tirer sur ses enfants s’ils devenaient des « traîtres » et le livraient au FBI.

Selon un affidavit obtenu par Dallas News, Guy Reffitt, 48 ans, a déclaré à sa famille qu’il s’était rendu à Washington, DC, pour « protéger le pays », qu’il avait emporté une arme avec lui et qu’il « avait pris d’assaut le Capitole ».

De retour chez lui, il aurait dit à son fils de ne pas le dénoncer aux enquêteurs ou il «ferait ce qu’il avait à faire».

De plus, Reffitt aurait dit à sa fille que si elle le trahissait, lui et sa famille, il « mettrait une balle dans » son téléphone.

Des images de ce jour-là montrent Reffitt portant un casque avec une caméra fixée à l’avant. Il est également vu dans les images portant une veste bleue et ce qui semble être un gilet pare-balles.

Lors d’une perquisition à son domicile, les autorités ont trouvé un fusil AR-15 et un pistolet Smith & Wesson ainsi que d’autres armes à feu.

Selon Dallas News, il a déclaré aux autorités qu’il s’était rendu au Capitole avec le pistolet Smith & Wesson mais qu’il avait démonté l’arme à feu pour se conformer aux lois locales à Washington.

Plus de 125 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent pour des accusations liées à la violente insurrection menée par les partisans de Trump au Capitole, où un policier du Capitole et quatre autres personnes ont été tués.

Les accusations de l’émeute du 6 janvier vont des violations du couvre-feu à de graves crimes fédéraux liés au vol et à la possession d’armes. Des émeutiers s’affrontent avec la police lors de l’incident

Il a également admis être au Capitole le jour de l’émeute, mais a affirmé ne jamais être entré dans le bâtiment.

Reffitt a été accusé d’entrave à la justice et d’entrée illégale, a déclaré le FBI.

Un autre homme du Texas, Troy Anthony Smocks, 58 ans, a été arrêté et inculpé la semaine dernière pour avoir menacé les émeutes du Capitole.

Selon un affidavit, Smocks s’est rendu à Washington le 5 janvier et a utilisé un compte de réseau social Parler sous le nom de « ColonelTPerez » ou « @ Colonel007 », pour publier des menaces les 6 et 7 janvier concernant les émeutes.

« Les menaces incluaient que lui et d’autres retourneraient au Capitole le 19 janvier avec des armes et un nombre si grand qu’aucune armée ne pouvait les égaler », indique un communiqué du ministère de la Justice.

Smocks a menacé que lui et d’autres «traqueraient ces lâches comme les traîtres que chacun d’eux est».

Il a été accusé d’avoir sciemment et volontairement transmis des menaces dans le commerce interétatique.

