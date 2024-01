L’émeutier du 6 janvier qui s’est attaqué “à l’aveugle” à un officier du Capitole sera condamné

WASHINGTON — Un partisan de Donald Trump qui a attaqué “à l’aveugle” un officier de la police du Capitole américain par derrière le 6 janvier et l’a renversé par-dessus un rebord devrait être condamné mardi.

Ralph Celentano, un New-Yorkais qui pensait que Trump était le plus grand président de l’histoire américaine, a été arrêté en 2022 et condamné lors de son procès l’année dernière. Les preuves judiciaires montrent que Celentano a cru aux mensonges de Trump sur les élections de 2020, écrivant sur les réseaux sociaux que « les agents électoraux véreux doivent être traînés devant les juges » avant de se rendre au rassemblement « Stop the Steal » à Washington le 6 janvier, puis de se rendre à Washington. le Capitole.

Ralph Celentano au Capitole le 6 janvier 2021. USDCDC

« Même s’il était certes « excité » par le rassemblement, Celentano a marché plus d’un kilomètre jusqu’au Capitole en tenant son drapeau Trump, des chaises pliantes attachées à son sac à dos, qui portait un écusson qui disait : « Tuez-les tous et laissez Dieu régler le problème », ‘» procureurs a écrit.

Alors qu’il se trouvait au Peace Circle, Celentano a déclaré dans une vidéo que les émeutiers devraient « occuper le Capitole, c’est notre bâtiment », puis a rejoint la foule confrontée aux policiers, les qualifiant de « conneries pathétiques », ont déclaré les procureurs. Celentano a ensuite poussé les officiers et utilisé leurs boucliers anti-émeutes contre eux.

Finalement, Celentano a poussé le policier du Capitole américain Kenrick Ellis par-dessus une rampe. Ellis, qui a servi dans l’armée en Irak, a déclaré qu’il pensait que pendant les combats à l’extérieur du Capitole, c’était ainsi que cela « allait se terminer » pour lui, et qu’il craignait de ne plus jamais revoir son fils de cinq ans.