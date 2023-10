L’émeutier du 6 janvier qui a exhorté la foule à prendre les armes des officiers a conclu un accord de plaidoyer secret, confirme le DOJ

WASHINGTON — Un accusé filmé le 6 janvier utilisant un porte-voix pour exhorter ses collègues émeutiers pro-Trump à voler les armes des forces de l’ordre a conclu un accord de plaidoyer secret et a été condamné à 2,5 ans de prison plus tôt cette année, le ministère de la Justice et son avocat l’équipe a reconnu pour la première fois dans un dépôt descellé lundi.

Samuel Lazar, un émeutier pro-Trump, également tir contre une file d’officiers avec du gaz poivré le 6 janvier, a indiqué le gouvernement.

Lazar a été activement présenté sur le site Web Capitol Violence du FBI lorsqu’il assisté à un événement mettant en vedette Rudy Giuliani et l’ancien candidat au poste de gouverneur de Pennsylvanie Doug Mastriano en mai 2021. Il y a plus d’une demi-douzaine de photos de Lazar et Mastriano ensemble lors de divers événements politiques ; Mastriano a dit il ne peut pas contrôler toutes les personnes avec lesquelles il prend des photos et que quiconque a attaqué les forces de l’ordre devrait être « tenu pour responsable ».

Lazar était arrêté le 27 juillet 2021, le même jour que la première audience publique de la commission du 6 janvier, qui a présenté le témoignage de quatre des policiers qui ont protégé le Capitole lors de l’attaque.

Samuel Lazar au Capitole à Washington, DC, le 6 janvier 2021. Procureur du District de Columbia

Au cours d’une procédure scellée en mars 2022, Lazar a plaidé coupable à une accusation de crime d’agression, de résistance ou d’entrave à certains agents et de complicité et a accepté de coopérer avec le gouvernement, selon le dossier conjoint non scellé lundi. Lazar a été condamné à 30 mois, soit 2,5 ans, de prison fédérale le 17 mars 2023, indique le dossier.

NBC News a rapporté pour la première fois la condamnation de Lazar le jour même, après avoir repéré des membres de sa famille au palais de justice. Mais les membres de la famille de Lazar n’ont pas voulu dire ce qui s’est passé pendant la procédure ni quelle sentence Lazar a été condamnée. Le ministère de la Justice avait alors refusé de commenter le cas de Lazar.

Le dossier a été publié à la suite d’une pétition déposée par une coalition médiatique, dont fait partie NBC News. La coalition a déposé une mouvement desceller en avril et a déposé une mouvement renouvelé la semaine dernière après que la juge du tribunal de district américain Amy Berman Jackson refusé la demande initiale.

L’étendue de la coopération de Lazar avec le gouvernement n’est pas claire.

Vidéo montre Lazar le 6 janvier en criant « Prenons leurs armes ! Prenons leurs guuuuuuunnnns ! » au-dessus d’un porte-voix alors que les émeutiers se battent avec la police du côté ouest du Capitole américain. Une vidéo prise plus tard dans la journée montre Lazar, accompagné de sa sœur, parlant d’agressions contre les forces de l’ordre. « Ils nous ont écrasés, ces connards tyranniques, et nous les avons écrasés dans le dos », a-t-il déclaré. dit, dans une vidéo citée par le ministère de la Justice. Il n’y a aucune preuve que Lazar soit entré dans le bâtiment du Capitole.

Les archives du Bureau fédéral des prisons indiquaient que Lazar devait être libéré en septembre 2023, et le BOP a déclaré à l’Associated Press le mois dernier que Lazar avait été libéré après avoir purgé une peine pour avoir agressé ou résisté à un agent fédéral. Le dossier conjoint dévoilé lundi a confirmé que Lazar avait été libéré le 13 septembre 2023, après avoir purgé sa peine de 2,5 ans après avoir pris en compte les crédits pour bonne conduite.

Dans le dossier conjoint entre le ministère de la Justice et l’équipe de défense de Lazar, dévoilé lundi, les parties ont demandé 30 jours pour expurger les documents avant leur publication, affirmant que « la diffusion publique des informations fournies par l’accusé pourrait entraver ou interférer avec les enquêtes en cours et parce que l’accusé a nommé des individus ». responsable d’une conduite criminelle qui n’a peut-être pas été inculpé.