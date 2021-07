L’émeutier de Trump Douglas Austin Jensen pensait avoir envahi la Maison Blanche, pas le Capitole

L’un des accusés les plus notoires inculpés lors de l’émeute du 6 janvier par Trump les partisans pensaient que lui et d’autres émeutiers avaient envahi la Maison Blanche ce jour-là, et non le Capitole américain, révèlent des vidéos récemment publiées.

« C’est moi qui touche la f —— Maison Blanche, c’est pourquoi nous sommes ici », s’est vanté Douglas Austin Jensen alors qu’il se trouvait sur le terrain du Capitole, selon une vidéo selfie de son propre téléphone portable ce jour-là, pendant lequel il a également poursuivi un policier alors qu’il menait une meute d’émeutiers.

Jensen, 41 ans, n’était pas le seul partisan du président de l’époque, Donald Trump, qui ignorait les noms des monuments de Washington alors qu’ils pullulaient à l’extérieur et à l’intérieur du Capitole et perturbait la confirmation par une session conjointe du Congrès de l’élection de Joe Biden à la présidence .

« Prendre la Maison Blanche, c’est ce que nous faisons », a déclaré quelqu’un d’autre sur une vidéo prise par le résident Jensen de Des Moines, Iowa.

Mais la troisième vidéo du téléphone de Jensen publiée devant le tribunal fédéral de Washington montre que de nombreuses personnes dans la foule savaient dans quel pays elles se trouvaient, alors qu’elles scandaient « USA, USA! » sous le regard de la police en tenue anti-émeute.

Trump a été accusé d’avoir déclenché l’émeute, ayant exhorté une foule de partisans lors d’un rassemblement devant la Maison Blanche à marcher vers le Capitole et à « se battre comme un enfer » contre la confirmation de la victoire de Biden. Lors d’une interview avec Fox News dimanche, Trump a fait l’éloge de la foule lors de ce rassemblement « des gens pacifiques », « des gens formidables » et « des patriotes. »

Trump a été destitué par la Chambre des représentants pour incitation à l’émeute. Il a été acquitté à l’issue d’un procès au Sénat, qui a eu lieu après qu’il a quitté ses fonctions.

Jensen, qui est détenu sans caution, a été l’une des premières personnes à franchir les portes du Capitole, selon les procureurs. Il aurait eu un couteau lors de l’invasion.