L’émeute pro-Bolsonaro et l’attaque du 6 janvier ont suivi un livre de jeu numérique similaire, selon les experts.

Un jour après que des milliers de personnes ont fait irruption dans les bâtiments gouvernementaux pour protester contre ce qu’ils prétendaient à tort être une élection volée, des chercheurs sur la désinformation étudient comment Internet a été utilisé pour attiser la colère et organiser des groupes d’extrême droite avant les émeutes. Beaucoup font une comparaison avec les manifestations du 6 janvier il y a deux ans aux États-Unis, où des milliers de personnes ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole à Washington. Dans les deux cas, disent-ils, un playbook a été utilisé dans lequel les groupes en ligne, les chats et les sites de médias sociaux ont joué un rôle central.

Et sur Facebook et Twitter, des hashtags conçus pour échapper à la détection par les autorités ont été utilisés par les organisateurs alors qu’ils descendaient sur les bâtiments gouvernementaux de la capitale, Brasilia, dimanche.

Sur les services de messagerie WhatsApp et Telegram, une image d’une affiche annonçant la date, l’heure et le lieu des manifestations contre le gouvernement a été copiée et partagée au cours du week-end.

“Les plateformes numériques ont été fondamentales non seulement dans le terrorisme intérieur d’extrême droite de dimanche, mais aussi dans tout le long processus de radicalisation en ligne au cours des 10 dernières années au Brésil”, a déclaré Michele Prado, une chercheuse indépendante qui étudie les mouvements numériques et la Extrême droite brésilienne.

Elle a déclaré que les appels à la violence avaient “augmenté de façon exponentielle depuis la dernière semaine de décembre”.

Elle et d’autres chercheurs sur la désinformation ont désigné Twitter et Telegram comme jouant un rôle central dans l’organisation des manifestations. Dans des messages sur les chaînes brésiliennes Telegram visionnés par le New York Times, il y avait des appels ouverts à la violence contre les politiciens brésiliens de gauche et leurs familles. Il y avait aussi des adresses de bureaux gouvernementaux que les manifestants pouvaient attaquer.

Dans une image, que le Times a trouvée sur plus d’une douzaine de chaînes Telegram, il y avait un appel aux « patriotes » à se rassembler à Brasilia dimanche pour « marquer un nouveau jour » d’indépendance. Sous de nombreuses affiches se trouvaient des détails sur les heures de rassemblement des manifestants.