Un partisan de Trump brandit une version «Thin Blue Line» du drapeau américain qui représente les forces de l’ordre à l’extérieur du Capitole américain le 6 janvier | Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

Près de 30 policiers ont assisté au rassemblement du Capitole. Cela ne devrait pas surprendre.

Alors que les enquêtes sur l’émeute de la semaine dernière au Capitole des États-Unis se poursuivent, une chose est devenue parfaitement claire: les personnes impliquées n’étaient pas simplement des éléments «marginaux», déconnectés du courant dominant de la société.

Le plus important parmi les émeutiers était un groupe avec beaucoup de pouvoir institutionnel et social – des policiers et autres responsables de l’application des lois. En effet, près de 30 officiers assermentés ont été identifiés à ce jour participants au rassemblement menant à l’émeute de mercredi, selon NPR.

Cela inclut l’agent de police de Virginie Thomas «TJ» Robertson, qui a été arrêté cette semaine en relation avec l’insurrection. « CNN et la gauche sont simplement fous parce que nous avons attaqué le gouvernement qui est le problème et non une petite entreprise aléatoire », aurait écrit Robertson sur Facebook après avoir pris d’assaut le Capitole.

Parmi les personnes arrêtées figurent également son collègue Jacob Fracker, un officier de police de Virginie ainsi qu’un caporal de la Garde nationale de l’État. « Lol à tous ceux qui sont peut-être préoccupés par la photo de moi qui circule », a apparemment écrit Fracker sur Facebook. « Pas comme si j’avais fait quoi que ce soit d’illégal. »

* 2 agents de police de Virginie hors service sont inculpés dans l’émeute du Capitole.

* Jacob Fracker et Thomas Robertson sont accusés d’entrée violente, de conduite désordonnée et d’être dans un bâtiment à accès restreint.

* Fracker est un caporal de la garde nationale; 1er membre du service facturé.https: //t.co/R2SWOuW9kZ pic.twitter.com/KRWxl55yfc – Jim Roberts (@nycjim) 15 janvier 2021

Les déclarations sont effrontées – le mépris des officiers pour la loi exposée, même si la faire respecter est censée être leur travail. Et pourtant, il n’est pas surprenant que des membres des forces de l’ordre aient assisté à l’émeute. Après tout, c’était une insurrection au nom d’un président qui a fait du racisme et de la xénophobie un élément central de son administration et qui a attisé à plusieurs reprises les flammes du nationalisme blanc. En outre, il visait à renverser les résultats de l’élection, confirmant un faux récit sur la fraude électorale qui a cherché à rejeter les votes de milliers de Noirs américains.

Essentiellement, la prise d’assaut du Capitole était une insurrection pour soutenir la suprématie blanche. Et le maintien et le renforcement de la suprématie blanche font depuis longtemps partie du travail des policiers.

Après la fin de l’esclavage, les services de police ont joué un rôle clé dans l’incarcération de masse et essentiellement en militarisant l’idée de la criminalité noire, comme l’historien Khalil Muhammad l’a expliqué à Vox l’été dernier. Et en plus de renforcer les principes de la suprématie blanche dans le cadre de leur travail, les policiers faisaient souvent personnellement partie de groupes suprémacistes blancs. Comme le note l’historienne Linda Gordon, la police et les autres agents des forces de l’ordre constituaient une grande partie du Ku Klux Klan dans les années 1920.

Ainsi, bien qu’il puisse être bouleversant pour beaucoup de voir des policiers comme faisant partie d’une émeute qui cherchait à renverser la démocratie américaine – et qui a laissé un policier mort – il ne devrait pas être choquant que des agents de la loi puissent soutenir l’idéologie suprémaciste blanche derrière l’émeute. Cette idéologie a été étroitement liée au maintien de l’ordre depuis le début.

Des agents de tout le pays font l’objet d’enquêtes et de poursuites après l’émeute

Ces derniers jours, les rapports des forces de l’ordre présents lors de l’émeute ne cessent de se multiplier. Voici quelques-uns des agents qui auraient été présents ce jour-là:

Robertson, un policier de Rocky Mount, en Virginie, fait face à des accusations fédérales, notamment une entrée violente et une conduite désordonnée. Lui et Fracker ont posé pour une photo devant une statue dans le Capitole, «faisant des gestes obscènes», selon CNBC. Il a dit plus tard qu’il était «fier» de la photo parce qu’il était «prêt à mettre de la peau dans le jeu». Robertson dit également qu’il a été autorisé à entrer dans le bâtiment par la police du Capitole: «J’ai franchi une porte ouverte gardée par deux policiers du Capitole, ils m’ont remis une bouteille d’eau et demandé de rester dans une zone cordée, ce que nous avons fait.

En plus d’être un policier, Fracker est le premier militaire en service actif connu accusé dans l’émeute du Capitole, selon CNBC. Comme Robertson, il est accusé d’entrée violente et de conduite désordonnée. La Garde nationale de Virginie et la police de Rocky Mount mènent une enquête.

Tam Pham, un policier de Houston depuis 18 ans, a démissionné cette semaine après avoir été identifié lors de l’émeute. Il a été vu sur des photos tenant un drapeau Trump à l’intérieur du Capitole, selon NPR, et fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale.

Roxanne Mathai, lieutenant du shérif du comté de Bexar, au Texas, a posté des photos d’elle-même sur un balcon du Capitole mercredi, l’appelant «le meilleur jour de sa vie», selon NPR. Elle est en congé administratif sans solde.

Au moins deux policiers de Seattle sont en congé et font l’objet d’une enquête après des informations faisant état de leur implication dans le rassemblement, selon ABC. Pendant ce temps, il y a des appels à la démission de Mike Solan, président de la Seattle Police Officers Guild, après avoir déclaré que «l’extrême gauche» était en partie responsable de l’émeute.

Selon WHYY, sept agents de la police des transports de la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority à Philadelphie font l’objet d’une enquête après avoir assisté au rassemblement qui s’est terminé par l’émeute de mercredi. « Ils font l’objet d’une enquête pour voir s’ils ont été impliqués dans un comportement émeute ou pour des violations de nos politiques de médias sociaux », a déclaré cette semaine le chef de la police de SEPTA Transit Thomas Nestel.

Les enquêtes se poursuivront probablement au cours des semaines et des mois à venir, et aucun des officiers ci-dessus n’a été condamné pour un crime lié à l’émeute.

Pourtant, alors que la nation traite les événements de la semaine dernière, il est essentiel de reconnaître le rôle que la police a joué dans défendre la suprématie blanche à travers l’histoire américaine.

Dans le sud après la guerre civile, les forces de l’ordre sont devenues un outil pour maintenir les Noirs américains en esclavage de facto, puisqu’ils pouvaient être forcés de travailler comme punition pour un crime. «Toutes les expressions de la liberté, des droits politiques, des droits économiques et des droits sociaux des Noirs étaient alors passibles de sanctions pénales», a déclaré Muhammad à Vox. «Les Blancs pourraient accuser les Noirs qui voulaient voter d’être des criminels. Les gens qui voulaient négocier des contrats de travail équitables pouvaient être définis comme des criminels. Et la seule chose qui n’a pas été criminalisée était la soumission à un propriétaire foncier blanc pour travailler sur leur terre.

Alors que les Noirs américains étaient criminalisés et forcés de travailler dans le sud, la police a également joué un rôle dans la force de la domination blanche dans les villes du nord, a déclaré Muhammad à Vox. Dans le sud, a-t-il expliqué, «un homme blanc pourrait vraiment tirer sur un homme ou une femme noire au milieu de la rue et s’en tirer. Cela était moins susceptible de se produire dans le Nord – ce qui était plus susceptible de se produire était qu’un résident blanc appelait simplement la police.

Et la police n’a pas seulement arrêté les Noirs américains, ce qui a conduit à leur incarcération – ils ont également participé à la violence de la foule contre les Noirs. En 1919, par exemple, des habitants noirs de Chicago se sont levés pour protester contre la lapidation mortelle d’Eugene Scott, un garçon noir de 17 ans. Les habitants blancs les ont attaqués et la police s’est jointe à une commission d’étude de la violence trouvée plus tard. «Lorsque les policiers ont eu le choix de protéger les Noirs de la violence de la foule blanche, ils ont choisi soit d’aider et d’encourager les foules blanches, soit de désarmer les Noirs ou de les arrêter», a déclaré Muhammad.

Et en plus de perpétuer la violence raciste et l’incarcération de masse au travail, la police a également été présente dans des groupes nationalistes blancs. Dans les années 1920, «probablement le plus grand groupe professionnel du Klan était la police ou d’autres agents de l’ordre public, comme les adjoints du shérif», a déclaré Gordon à Vox. Et bien que nous ne connaissions pas les affiliations spécifiques des officiers sous enquête pour leur rôle mercredi dernier, il ne devrait pas être surprenant de voir la police participer à un rassemblement aux côtés de nationalistes blancs ou de voir des drapeaux pro-police «la vie bleue compte» en même temps. événement avec des drapeaux confédérés et d’autres symboles racistes.

«La suprématie blanche s’est vraiment glissée dans les forces de police», a déclaré Sabrina Karim, professeur de gouvernement à l’Université Cornell qui étudie la police mondiale, à Vox plus tôt cette semaine. Et dans une large mesure, c’est là depuis le début.

C’est quelque chose qui est devenu d’autant plus évident l’été dernier lorsque les Américains ont vu en vidéo le meurtre brutal de George Floyd, un homme noir de 46 ans, par la police de Minneapolis. Cela est devenu plus clair encore lorsque ce meurtre a conduit à des manifestations pour la justice raciale à travers le pays, et la police et d’autres agents des forces de l’ordre dans les villes d’Amérique ont réagi avec une force brutale – un contraste frappant avec le traitement réservé aux manifestants anti-masques en grande partie blancs et de droite au Michigan au printemps dernier, par exemple, qui ont été autorisés à entrer dans la maison d’État avec des fusils. Comme l’a noté Fabiola Cineas de Vox, les recherches montrent que les forces de l’ordre étaient plus de deux fois plus susceptibles de recourir à la force contre des manifestations libérales que contre des rassemblements d’extrême droite entre mai et novembre.

Ce contraste est devenu encore plus frappant lors de l’émeute du Capitole, alors que les officiers de la police du Capitole en service semblaient écarter les barricades pour permettre aux émeutiers de se rapprocher des salles du Congrès – un officier a même posé pour un selfie avec l’un des insurgés. Il y avait probablement de nombreuses raisons à l’échec catastrophique de la sécurité qui a conduit à l’invasion du Capitole mercredi, mais une affinité entre certains policiers en service et les émeutiers en faisait probablement partie. « Il y a eu un certain degré de complication, pas parmi tous les policiers ou agents des forces de l’ordre, mais certains », a déclaré Karim.

Et maintenant, le fait que les policiers hors service participer activement au rassemblement cherchant à renverser l’élection – et à rejeter les votes de milliers d’électeurs noirs – est le dernier rappel de la profondeur du lien entre la police et la suprématie blanche.

Certains ont exprimé leur horreur à l’idée que des responsables de l’application des lois pourraient être impliqués dans l’assaut du Capitole. « Il n’y a aucune excuse pour une activité criminelle, en particulier de la part d’un policier », a déclaré le chef de la police de Houston, Art Acevedo, dans un communiqué sur la démission de Pham.

Mais pendant des décennies, la police américaine a eu le pouvoir de définir ce qu’est une activité criminelle et a fréquemment exercé ce pouvoir contre les Noirs américains, parfois avec des conséquences fatales. Ils ont également été au cœur des groupes suprémacistes blancs qui cherchaient à diaboliser les immigrants et les personnes de couleur. Et toute réponse à l’émeute du Capitole, et aux plus grandes forces de la suprématie blanche en Amérique, devra tenir compte de cette réalité.